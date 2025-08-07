Ministro Gajardo ofreció disculpas por sus dichos respecto a cuerpos de víctimas en El Teniente

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ofreció disculpas a los familiares de los mineros fallecidos en El Teniente luego de afirmar que se debían recuperar “fragmentos” de los cuerpos antes de su entrega.

Según publicó Emol, la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados presentó una nota de protesta contra Gajardo, mientras que funcionarios del Servicio Médico Legal (SML) aseguraron que sus dichos eran una grave vulneración a “los principios éticos y la dignidad que debe primar frente a situación de dolor humano”.

Consultado acerca de sus declaraciones, el secretario de Estado aseveró que “uno siempre puede decir estas cosas de mejor manera, de forma más delicada”.

“Entendemos que pueda existir molestia y, en ese sentido, yo le ofrezco las disculpas a las familias en el caso de que mis declaraciones puedan haber resultado dolorosas”, añadió Gajardo.

Gajardo puntualizó que “lo que nosotros queríamos era explicar el por qué no se entregaban los cuerpos inmediatamente, una vez que se identificaron las dificultades del proceso de entrega”.