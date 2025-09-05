Ministro Grau descarta feriado para el sábado 20 de septiembre

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, descartó la posibilidad de que el sábado 20 de septiembre sea feriado.

“No consideramos que exista suficiente tiempo como para dar la discusión”, dijo el secretario de Estado.



Según consignó Emol, la diputada Camila Musante (Indep PPD) pidió decretar ese día como feriado, argumentando que muchas personas deberán trabajar ese día, a pesar de que el jueves 18 y el viernes 19 tendrán descanso.

La parlamentaria llegó este viernes al Ministerio de Hacienda junto a dirigentes sindicales para exigir la medida. Anteriormente había propuesto que el martes 17 fuera feriado, lo que también recibió una negativa del Gobierno.

PRESUPUESTO



Grau adelantó, además, el sello que tendrá el Presupuesto 2026, que el Ejecutivo debe enviar al Congreso a más tardar el 30 de septiembre.



“Como nuestro presupuestos anteriores, va a conjugar la responsabilidad social con la responsabilidad fiscal”, explicó.



Según dijo, existen “ámbitos en los que se han hecho avances importantes y que es muy relevante que estos avances sigan debidamente financiados”. Consignó Emol.



El ministro se refirió también al informe que entregó este jueves la comisión asesora en materia de gasto fiscal que convocó el predecesor de Grau en Hacienda, Mario Marcel, y en el que el grupo propone una serie de medidas que permitirían rebajar el gasto en unos US$2 mil millones.

“Agradecer a esta comisión. Es una comisión que de manera independiente (…) ha hecho una propuesta, un informe que a nuestro juicio es un aporte a la discusión”, dijo Grau. “Por supuesto nosotros tenemos que tomarnos un tiempo para analizar estas distintas propuestas. Pero consideramos que el momento de la discusión presupuestaria, que es el ingreso el 30 de septiembre, va a ser un buen primer momento para mostrar qué medidas hemos podido recoger como ejecutivo”, añadió.