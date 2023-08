Ministro Montes confirma conflicto de interés de exseremi tras dichos de Andrade

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, ratificó lo señalado por el exrepresentante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, quien señaló que el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, lo había contactado para realizar convenios.



Ante estos dichos, Montes reconoció que “teníamos antecedentes, se lo entregamos todo al fiscal. Todos los antecedentes que teníamos fuimos a entregárselo al fiscal de Antofagasta”.



“Aquí hubo conflicto de interés abierto de distintos personajes, incluso el seremi, y es por eso que al seremi yo le pedí la renuncia, y por eso se lo destituyó del cargo”, agregó Montes.



El secretario de Estado también se refirió a lo determinado por la Subsecretaría de Vivienda, que rechazó el recurso presentado por Democracia Viva contra la seremi de Antofagasta donde indicaron que deben devolver los dineros.



“Hemos logrado ya embargar una parte de los recursos, no todo, pero tenemos $294 millones ya embargados de los 426 y ahora se genera un debate respecto a lo que todavía ellos consideran de que hicieron obras, pero la verdad que tanto a nivel seremi como el recurso, como la respuesta de la subsecretaría, eso no corresponde y por lo tanto eso tendrá que entrar a otro nivel”, sostuvo.



“Ellos de aquí, el 13, 14 de agosto se vencen los días. Ellos tienen hasta ese momento la posibilidad de voluntariamente resolver el problema, hacer una propuesta para resolver el problema, restituir todos los recursos que faltan para que efectivamente se destinen a quienes fueron destinados originalmente y esperamos que así sea”, añadió.



Por último, recalcó que “no se le está pidiendo desde el comienzo que restituyan los $426 millones, se le está pidiendo una parte de eso, porque se reconoció una parte de lo que habían hecho. Yo estuve allá en el lugar, estuve en los campamentos, pude ver lo que estaba hecho, que no estaba terminado”.



“Entiendo que después han complementado con otras obras. Lo que a nosotros nos preocupa es recuperar los recursos y que las obras que se comprometieron se hagan. Y por lo tanto, vamos a llegar hasta el final para que eso sea así. Si ellos dicen que han hecho más, tendrán que demostrarlo en el proceso judicial correspondiente, tendrán que demostrarlo”, finalizó.