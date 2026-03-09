Ministro Montes: “Yo podría haber salido arrancando de varios de los hechos”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, realizó un balance de su gestión y defendió su permanencia durante las crisis que enfrentó su cartera.



En conversación con Radio Pauta, Montes dijo que “el capital político no lo entiendo como algo que hay que cuidar por encima de cualquier cosa. Es para servir a la sociedad. Yo podría haber salido arrancando de varios de los hechos”.



En esta línea, destacó el cumplimiento de la meta de construcción de viviendas comprometida por el Gobierno. Detalló que se entregaron más de 260 mil viviendas durante el periodo y quedaron otras en construcción para la próxima administración.



“Estoy muy contento de lo que hemos terminado logrando con más de 260 mil viviendas por todo Chile para muchas familias”, manifestó-



En cuanto a las críticas por el ritmo de la reconstrucción tras los incendios en la Región de Valparaíso, Montes reconoció que el proceso fue más lento de lo esperado y atribuyó parte de las dificultades al funcionamiento del Estado.

“He sido desde el comienzo crítico del ritmo de la reconstrucción”



Según explicó, el Ministerio de Vivienda mantiene 43 procesos de reconstrucción a su cargo, de los cuales 27 fueron heredados del gobierno anterior. “He sido desde el comienzo crítico del ritmo de la reconstrucción”, afirmó.



Respecto al caso Convenios, el secretario de Estado expresó que “fue una sorpresa que un grupo tratara de aprovechar recursos para tener poder político”.



Montes señaló que el programa de transferencias a fundaciones existía antes de su llegada al gobierno. “Este es un programa que venía desde 2019 con una modalidad de operación y después de los hechos vimos que tenía muchos forados”, sostuvo.



La autoridad comentó que la cartera modificó normas y la forma de trabajo para evitar que se repitieran situaciones similares.



Sobre los campamentos y tomas de terreno, el titular del Minvu mencionó que en Chile existen cerca de 491 mil familias sin vivienda y más de mil campamentos, situación que calificó como incompatible con el nivel de desarrollo del país.