Ministro Valenzuela asegura no saber si el lugar donde compró en Rancagua corresponde al comercio ilegal

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se refirió a la polémica tras el vídeo difundido en redes sociales, donde se le ve comprando en supuesto comercio informal en Rancagua.



“Fui alcalde y sé muy bien lo que son las ferias. Compramos al interior de la feria, en la calle, no en una vereda, no media cuadra antes, no dos cuadras antes. Compramos en un local que al lado tenía un vendedor de paltas”, aclaró.



Al ser consultado si puede descartar el haber comprado en un puesto informal, el secretario de Estado dijo que “no lo sé. No, no dan boletas en la feria, ni los puestos formales, ni en los puestos informales. Pagué en efectivo”.



Respecto a si correspondía al puesto de un presunto colero, Valenzuela respondió “no lo descarto”.



“Toda la vida he comprado en los puestos formales. Insisto, este caballero estaba al lado de un puesto formal al cual le compramos brócoli y lechuga. No sé si el caballero que nos denunció pagó o no la patente. Uno va como ciudadano a una feria libre y, por tanto, por eso creo que es muy importante aprender de esto”, mencionó.



Además, dio a conocer que crearán una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía, los feriantes y los municipios, “para que los puestos en la feria (…) tanto los más estables como los que no tienen toldo deban exhibir la patente municipal al día para dar más tranquilidad, y evitar eventuales errores en comprar a personas que no tengan dicha autorización legal”.