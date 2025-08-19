Home Política "mulet confirma a calisto como independiente en pacto de verdes y ..."

Mulet confirma a Calisto como independiente en pacto de verdes y humanistas

El diputado sostuvo que “nuestro pacto verde regionalista y humanista lleva 173 candidatos a diputados y diputadas en todo Chile, y 17 candidatos y candidatas al Senado”. Añadió que Miguel Ángel Calisto “es uno de los candidatos a senadores en la modalidad independiente por la Región de Aysén”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS)  confirmó la candidatura independiente en el pacto de verdes y humanistas del desaforado diputado Miguel Ángel Calisto, quien está imputado por fraude al fisco.

“Nuestro pacto verde regionalista y humanista lleva 173 candidatos a diputados y diputadas en todo Chile, y 17 candidatos y candidatas al Senado”, indicó.


En esta línea, confirmó que Miguel Ángel Calisto “es uno de los candidatos a senadores en la modalidad independiente por la Región de Aysén”.

“Hemos conversado con él hace algunos días y se dio esta posibilidad donde, con otros candidatos, él compite en una lista como independiente. Nosotros creemos que es importante el aporte que él puede hacer, no solo en su región por la que ha trabajado durante muchos años”, sostuvo.

Añadió que “es la ciudadanía la que en definitiva se tiene que pronunciar sobre su posibilidad de ganar o no en el Senado. Pero sí debemos destacar el compromiso que tiene con la región genuinamente. Muchas veces hay candidatos que hacen turismo electoral, van de una región a otra como los senadores”.

El parlamentario destacó que Calisto “representa muy bien a Aysén y, además, recuperamos en el mundo progresista a una persona que originariamente era de la Democracia Cristiana y que hoy va a trabajar con nosotros en esta propuesta política regionalista verde”.

“Creemos que es muy importante. Nuestro pacto hizo un esfuerzo importante para incorporar, por ejemplo, a la DC en el pacto del oficialismo, o en uno de los dos. Creemos que un ex demócrata cristiano como Calisto es muy importante que venga a nuestro sector a aportar”, insistió.

Finalmente, dijo que tienen “confianza en que lo que decida el voto en la Región de Aysén es lo que en definitiva se impone y no lo que decidan entre cuatro paredes algunos partidos dejar a unos afuera o adentro. Calisto tenía todo el derecho de competir y por esa disposición de la ciudadanía como candidato a senador por Aysén”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Madre y su hija de 9 meses fueron baleadas en violento...

El teniente Felipe Martínez, oficial de ronda de la Prefectura de Carabineros Marga Marga, precisó que la madre es una “mujer chilena de 28 años de edad, con antecedentes policiales por delitos asociados a la Ley de Drogas”.

Leer mas
Triunfo

La dura crítica de Juvenal Olmos a Fernando de Paul: “...

El exentrenador, en su rol de comentarista en TNT Sports, apuntó contra el portero de Colo Colo, quien fue responsable en tres de los cuatro goles recibidos en la derrota ante Universidad Católica.

Leer mas
Nacional

Alcalde por asesinato de dueño de casa en Curacaví: “N...

Christian Hernández sostuvo que “en la comuna ocurren hechos similares muy a lo lejos, pero la situación actual es tan grave como si ocurriera todos los días, si hubo un incidente de este tipo es lo mismo que si estuviera pasando todo el tiempo”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
22
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/