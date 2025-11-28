Museo del Louvre subirá las entradas en 45% para los no europeos desde enero

Las entradas para acceder al Museo del Louvre en París subirán su precio un 45% en el caso de los recorridos individuales, a partir del próximo 14 de enero de 2026 para los visitantes fuera del Espacio Económico Europeo (EEE).



De esta manera, el billete para recorridos individuales costará 32 euros el próximo año, frente a los 22 euros actuales, mientras que también subirá el precio de los grupos con guías acreditados, hasta los 28 euros, donde también el número de participantes se limitará ahora a 20 personas, según confirmó un portavoz del museo a Europa Press.



Además del famoso museo, esta medida afecta a varias instituciones culturales nacionales más, entre ellas el Palacio de Versalles, el Centro de Monumentos Nacionales (Sainte Chapelle), la Ópera de París y el Palacio de Chambord.



A principios de 2025, la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, anunció la aplicación de tarifas diferenciadas para los visitantes del EEE y los visitantes no pertenecientes al EEE en varios establecimientos.



Se espera que esta subida de precios aumente los ingresos de la institución entre 15 y 20 millones de euros al año, que se destinarán, en particular, a los planes maestros técnicos dentro del marco del proyecto Louvre – Nouvelle Renaissance, cuyo objetivo es modernizar y transformar el museo para dar respuesta a sus problemas estructurales.



En 2024, el Museo del Louvre recibió un total de 8,7 millones de visitantes, de los cuales el 77% procedía del extranjero. En enero de 2024, el precio de la entrada para todos los visitantes se aumentó de 17 a 22 euros.