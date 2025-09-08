Natalia Valdebenito responde a la justicia tras orden de no hacer chistes sobre tragedia minera: “Me burlo de mí”

Natalia Valdebenito presentó un informe ante la Corte de Apelaciones de La Serena, en el cual respondió formalmente al recurso de protección interpuesto por la familia de Paulo Marín, uno de los mineros que falleció en el accidente ocurrido en la mina El Teniente el pasado 31 de julio.

Consignar que la Corte acogió a tramitación dicho recurso, y con ello, le ordenaron a la comediante abstenerse de realizar rutinas sobre la tragedia minera, debido a un chiste que previamente contó en un show.

Bajo este contexto, la humorista contestó con un informe, donde presentó su defensa y aseguró que su intención no era burlarse de la muerte de los mineros.

Según lo informado por Emol, Valdebenito citó la Constitución Política de Chile, y también la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por un lado, mencionó el Artículo 19 n°12 de la Constitución, señalando que “la Constitución asegura a todas las personas: La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado”.

“En este sentido, puede sostenerse que si en este caso concreto, se llegase a sostener que ha existido un posible abuso de la libertad de expresión, esto no justifica de manera alguna, la adopción de medidas de control preventivo, toda vez que se estaría vulnerando abierta y flagrantemente el ordenamiento jurídico interno como internacional”, añadió.

En cuanto a la Convención Americana, recurre al Artículo 13, indicando que “así las cosas, la faz individual de la libertad de expresión dice relación con el derecho que toda persona tiene de poder expresar de manera libre su pensamiento y poder difundirlo por los medios que estime pertinente, como en el caso de autos, en una presentación puntual realizada el 05 de agosto, entender que los Tribunales de Justicia tienen la facultad de poder limitar dicha dimensión, lleva inexorablemente a la vulneración de la libertad de expresión y a la responsabilidad del Estado de Chile en el ejercicio de su función jurisdiccional a través de los Tribunales de Justicia”.

De esta manera, remarcó que “en ningún momento me burlé de la tragedia ocurrida en la mina El Teniente, sino que, muy por el contrario, en dicha presentación me burlo de mí misma, lo que es una máxima de la comedia, una exageración, una sublimación de lo normal para dar a entender algo”.

También, afirmó que se “encontraba agobiada por las constantes ‘funas’ dirigidas en mi contra, por lo que -llegué a tal extremo- yo sería la única que me habría alegrado con lo sucedido en la mina El Teniente. El sentido de mis expresiones es que ese caso es tan grave, que me permitía salir por algunos momentos de la escena”.

Cabe destacar que el chiste que contó y que causó esta polémica fue “soy la única persona contenta de que pasara lo de los mineros”, frase con la que hizo referencia a que esta tragedia permitió desviar la atención de un conflicto que tenía en aquel entonces con José Miguel Villouta.