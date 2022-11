“No es el primer portonazo que me hacen”: Médico sufre encerrona tras salir de la clínica en Vitacura

Un médico cirujano, fue víctima de una encerrona por parte de cuatro delincuentes que lo amenazaron con armas de fuego para quitarle el automóvil en en la madrugada de este jueves cuando salía de la Clínica Alemana, en la comuna de Vitacura.

Según el médico, al momento de ir a cargar aire a las ruedas de su auto en un servicentro, “me abordó un vehículo deportivo, un Mercedes. Se bajaron tres a cuatro sujetos con armas de fuego, uno al menos, y me apuntaron, me pidieron el vehículo, que les entregara todas las cosas que traía. No opuse ninguna resistencia, les entregué absolutamente todo”.

“Eran agresivos, en el sentido que me pedían insistentemente que les pasara absolutamente todo. Yo no tenía nada más que entregarles. De hecho, yo estaba en el suelo y ellos apuntándome con un arma”, indicó el profesional.

Y agregó que “yo creo que como vieron que no puse resistencia, no me pasó nada”.

El médico afirmó que “ahora, lo que sí es importante es que este no es el primer portonazo que me hacen, es el segundo. Ya me habían seguido dos veces antes. La vez anterior también había sido con un arma de fuego y también me habían apuntado en el suelo”.

Una vez que los delincuentes huyeron con el automóvil, la víctima fue socorrida por Paz Ciudadana y Carabineros, que comenzó a realizar los primeros peritajes para dar con los autores del robo.