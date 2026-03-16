“No he visto ni luca”: Los chats de Pailita encarando a pareja de Vanessa Chávez por denuncia de estafa de más $150 millones

El artista urbano Pailita interpuso una querella criminal por estafa superior a $150 millones en contra de Héctor Orellana y su pareja, Vanessa Chávez. El documento judicial fue conocido de forma exclusiva por Reportajes T13 y expone los antecedentes de la denuncia presentada por el cantante.

La acción legal apunta directamente contra Héctor Orellana y Vanessa Chávez, creadora de contenidos para adultos. Según la querella, ambos habrían participado en un negocio que terminó derivando en una denuncia penal por presunta estafa.

Uno de los elementos centrales del caso es un vehículo de alta gama que habría sido ofrecido al artista como parte del acuerdo comercial. Este supuesto negocio es el que finalmente habría motivado la transferencia del dinero y posteriormente el conflicto entre las partes.

Los chats entre Pailita y Héctor Orellana previo a denuncia de estafa

La situación se remonta a mayo de 2023, cuando la creadora de contenidos para adultos cobró un cheque relacionado con el negocio. Posteriormente, en 2024, el cantante comenzó a exigir explicaciones sobre el destino del dinero que había entregado.

Reportajes T13 accedió al intercambio de mensajes entre el artista urbano y Héctor Orellana. En esas conversaciones, Pailita solicitaba directamente la devolución del dinero comprometido.

Pailita : Cómo va el tema del pago broder

: Cómo va el tema del pago broder Héctor Orellana : Hola. Este mes le comenté al jota que quiero sacar un pago considerable. Se me ha hecho difícil, demasiado, pero voy a responder como corresponde. Estoy vendiendo la parcela para finiquitar todo. Ojalá me puedas esperar.

: Hola. Este mes le comenté al jota que quiero sacar un pago considerable. Se me ha hecho difícil, demasiado, pero voy a responder como corresponde. Estoy vendiendo la parcela para finiquitar todo. Ojalá me puedas esperar. Héctor Orellana : Cuesta cuando se empieza de 0, pero me pararé más rápido, siempre ha sido así.

: Cuesta cuando se empieza de 0, pero me pararé más rápido, siempre ha sido así. Pailita : Te he esperado caleta.

: Te he esperado caleta. Pailita : Y no he visto ni luca de mis 120 millones

: Y no he visto ni luca de mis 120 millones Héctor Orellana : Si lo sé, pero me cuesta caleta hacerla, no pensé que me iría tan a la mier… Oye, yo te voy a responder, de eso no tengas dudas. Me ha costado no más, pero lo haré. Tengo muchos clientes a principio de año y ahí se hará más fácil pagar todo.

: Si lo sé, pero me cuesta caleta hacerla, no pensé que me iría tan a la mier… Oye, yo te voy a responder, de eso no tengas dudas. Me ha costado no más, pero lo haré. Tengo muchos clientes a principio de año y ahí se hará más fácil pagar todo. Héctor Orellana : Y te pido disculpas por la demora.

: Y te pido disculpas por la demora. Pailita : Más te vale compañero.

: Más te vale compañero. Pailita: Más vale que esa plata llegue.

Las sospechas del cantante aumentaron cuando la pareja comenzó a mostrar lujosos viajes en redes sociales. En esas publicaciones aparecían estadías en distintos destinos de Europa, lo que generó inquietud en el artista sobre el destino de su dinero.

El intercambio de mensajes entre ambas partes se extendió hasta octubre de 2024. Sin embargo, según la denuncia del artista urbano, hasta ahora no se ha concretado la devolución de los 120 millones de pesos.

Finalmente, el conflicto escaló en 2025 cuando la pareja publicó en redes sociales la propuesta de matrimonio realizada por Héctor Orellana a Vanessa Chávez. Tras ese episodio, el cantante decidió presentar una querella criminal contra ambos.