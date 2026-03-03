Home Vanguardia "“no lo cuento dos veces”: periodista de chilevisión fue víctima d..."

“No lo cuento dos veces”: Periodista de Chilevisión fue víctima de violento asalto 

Paulina Padilla, notera de “Contigo en la mañana”, se trasladaba desde el canal a su hogar en un vehículo de aplicación, cuando un grupo de delincuentes atacó el auto.

Leonardo Medina
Una compleja situación vivió este lunes la periodista de Chilevisión, Paulina Padilla, tras ser víctima de un violento asalto al salir del canal. 

Según lo informado por El Filtrador, todo ocurrió cuando la notera de “Contigo en la mañana” se trasladaba a su hogar en un vehículo de aplicación

En ese momento, un grupo de delincuentes atacó el auto y rompieron el vidrio del vehículo con una piedra, para luego quitarle el celular a Padilla. 

El citado portal indicó que la reportera resultó con heridas, detallando que “quedó con múltiples cortes en las piernas por los fragmentos de vidrio”. 

La periodista se dirigió a Carabineros para presentar una denuncia. Posteriormente fue trasladada a la ACHS, ya que el incidente ocurrió en trayecto laboral. 

En tanto, Padilla compartió un mensaje en sus historias de Instagram para dar a conocer la situación. 

“Hola. Me asaltaron y sufrí el robo de mi celular. Estoy sin WhatsApp, cualquier cosa por acá, por favor”, señaló. 

Además, publicó una fotografía donde se ve la piedra que utilizaron para romper el vidrio del vehículo. 

“El peñasco que me tiraron ayer mientras estaba en rojo. No lo cuento dos veces”, escribió en la imagen.

Mira la imagen:

Instagram
Source Texto: La Nación/Foto: Instagram
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

