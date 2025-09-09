Operación “Fortaleza”: Intenso control migratorio conjunto de Carabineros y PDI en la Vega Central

Más de 300 efectivos de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) participan en un amplio operativo en el sector de la Vega Central y alrededores, comuna de Recoleta, Región Metropolitana. También se están realizando acciones similares en otras ciudades del país.



Según se informó, se trata de la Operación “Fortaleza”, destinada a ubicar a prófugos de la justicia y migrantes en situación irregular. Estos últimos son retenidos y conducidos a un cuartel policial para verificar su situación legal.



El prefecto Óscar Bacovich, jefe nacional de Asuntos Públicos de la PDI, indicó que “es una operación en conjunto que está realizando la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile a nivel nacional, y que el día de hoy, principalmente, se enmarca en lo que es la fiscalización de extranjeros”.



Hasta el momento, se han registrado algunas personas con situación migrante irregular y otras que han sido sorprendidas portando pequeñas cantidades de droga, al parecer destinadas a consumo personal. De todas formas, han sido conducidas a cuarteles policiales.