Operativo en Santiago luego de riña en servicentro que terminó con una persona herida a bala

Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros desplegó la tarde de este lunes un operativo en Santiago, tras una riña entre dos personas que terminó con disparos en la vía pública.

En principio, trascendió que dos sujetos presuntamente habían asaltado un servicentro Copec en la intersección de las calles Nataniel Cox con Ñuble.

Sin embargo, desde Carabineros actualizaron la información, detallando que lo ocurrido se trató de una riña entre un hombre armado y una persona en situación de calle en un servicentro.

Tras efectuar los disparos, el hombre terminó hiriendo a una tercera persona que pasaba por el lugar. Y luego, supuestamente ingresó a una vivienda.

Según consignó Emol, el teniente coronel Pablo Alcaíno detalló que “se produce una riña en este servicentro, después se producen unos disparos. Se solicitó equipo GOPE para ingresar a un domicilio, el equipo ingresó pero al interior no se encontró armamento ni personas vinculadas al hecho”.

En tanto, el fiscal Javier Mayer Lacalle, de la Fiscalía Centro Norte, también aportó mayores antecedentes sobre el incidente.

“Producto de esta discusión una persona hace uso de esta arma. El sujeto efectúa unos disparos en dirección al otro sujeto en la vía pública, disparos que impactan a una persona que pasaba por el lugar y que está siendo atendida en estos momentos”, precisó, de acuerdo al citado medio.

En cuanto al estado de salud de la persona herida, dijo: “Serían lesiones menos graves, no está en riesgo vital. En base a las lesiones que presenta si son con o sin salida de proyectil”.

Aún no hay detenidos

De momento, se desconoce el paradero del autor de los disparos.

Al respecto, el fiscal indicó que “producto del ingreso de GOPE al lugar al que había ingresado el sujeto hubo un desfase de tiempo en que se requiere la concurrencia, por lo que hasta el momento no tenemos detenidos”.

Cabe destacar que debido al operativo, el tránsito se mantuvo suspendido en Nataniel Cox al sur entre Ñuble y Franklin.

Sin embargo, cerca de las 16:00 horas, desde la plataforma Transporte Informa actualizaron la situación, anunciando la habilitación del tránsito.