Otra forma de mirar la ciudad: qué hacer en Santiago y descubrir sus casas patrimoniales

Más allá de las grandes avenidas y los recorridos habituales, Santiago conserva casas que permiten asomarse a distintas etapas de su historia. Antiguas residencias, hoy convertidas en museos, abren una puerta para recorrer la ciudad desde su memoria y su vida cotidiana.

Benjamin Diaz
Otra forma de mirar la ciudad: qué hacer en Santiago y descubrir sus casas patrimoniales

Para quienes buscan qué hacer en Santiago más allá de los panoramas habituales, las casas patrimoniales ofrecen una experiencia distinta y cercana.

Son espacios que alguna vez fueron viviendas y que hoy permiten recorrer la ciudad desde una dimensión más íntima, conectando arquitectura, historia y memoria en barrios que aún conservan parte de su identidad original.

Por eso, desde La Nación te recomendamos algunas casas patrimoniales que hoy funcionan como museos y que vale la pena recorrer.

Museo Casa Colorada

A pasos de la Plaza de Armas, en calle Merced 860, se levanta uno de los testimonios más sólidos del Santiago colonial: la Casa Colorada. Construida en 1769 por encargo de Mateo de Toro y Zambrano, comerciante y militar que fue presidente de la Primera Junta Nacional de Gobierno en 1810. 

El inmueble es hoy uno de los ejemplos mejor conservados de la casa urbana chilena del siglo XVIII. Sus muros de piedra sillar, la techumbre de madera de roble y el entrepiso reforzado con canelo y coligüe dan cuenta de técnicas constructivas pensadas para perdurar.

En 1977, el edificio fue declarado Monumento Nacional, lo que permitió frenar su deterioro y abrir paso a su restauración. Cuatro años más tarde, en 1981, la Casa Colorada se transformó oficialmente en el Museo de Santiago, donde podrás conocer la historia de la ciudad a través de una vasta exposición de artículos.

La entrada es pagada y el museo funciona de martes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas.

Casa Museo Eduardo Frei Montalva

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan un recorrido ligado a una figura más contemporánea de la historia del país, la Casa Museo Eduardo Frei Montalva aparece como una alternativa clara.

Ubicada en las cercanías de Barrio Italia, en Hindenburg 683, Providencia.  El inmueble conserva su decoración y mobiliario originales, y alberga una colección de cerca de 350 objetos y más de 3.600 volúmenes bibliográficos

La exhibición recorre la vida del exmandatario y reúne piezas clave de la historia del país, entre ellas objetos personales y domésticos, regalos oficiales, fotografías, documentos y elementos vinculados a su vida pública y familiar.

El museo funciona de martes a domingo, entre las 10:00 y las 18:00 horas. Permanece cerrado durante febrero y en feriados irrenunciables.

Centro Patrimonial Posada del Corregidor

A fines del siglo XVIII, esta edificación nació como almacén, tienda o posada para los viajeros que llegaban desde el río Maipo.

Ubicada en calle Esmeralda 748, en pleno centro histórico de Santiago, el inmueble ha cumplido diversos roles a lo largo del tiempo: funcionó como taberna, fue sede de la Sociedad de Amigos del Arte y otros usos culturales.

Actualmente, opera como una galería de arte abierta al público. Y declarada Monumento Nacional en 1970, se trata de una casa esquina de planta rectangular y dos pisos, que destaca por su balcón volado y el pilar ubicado en la esquina del edificio.

Se puede ingresar de forma gratuita. Y abre de martes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 13:00 horas.

Casa Museo La Chascona

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan un recorrido patrimonial ligado a la literatura y la vida cultural del país, la Casa Museo La Chascona es una parada obligada. 

Ubicada en el barrio Bellavista, a los pies del cerro San Cristóbal, en Fernando Márquez De La Plata 0192 esta vivienda fue diseñada y habitada por Pablo Neruda junto a Matilde Urrutia, cantante y escritora y su amor secreto de entonces, entre 1953 y 1973.

La casa nació como un proyecto íntimo. Neruda inició su construcción en 1953, concebida originalmente como un refugio amoroso. Su nombre proviene del apodo que el poeta daba a Matilde Urrutia, “La Chascona”, en alusión a su abundante cabellera roja.

Tras la muerte del poeta, Urrutia asumió la tarea de restaurar la vivienda y resguardar su legado, habitándola hasta su fallecimiento en 1985.

Hoy, La Chascona funciona como casa museo y permite recorrer los espacios donde el poeta vivió y creó, conservando objetos personales, mobiliario original, obras de arte y diversas colecciones que reflejan su universo íntimo.

Abre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas y es de entrada pagada.

Source Texto: La Nación / Foto: Consejo de Monumentos Nacionales
Benjamin Diaz

Benjamin Diaz
