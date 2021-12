Padre de menor chilena fallecida en EEUU: “Estoy realmente destrozado”

Juan Pablo Orellana, padre de la adolescente de 14 años que falleció el jueves pasado producto de un balazo accidental percutido por la Policía de Los Ángeles, EEUU, se refirió públicamente por primera vez al deceso de su hija Valentina.



“Estoy realmente destrozado. Cuando mi señora me habla el 23 de diciembre en la noche indicándome que mi hija había sido asesinada por la policía de Los Ángeles, en el centro comercial de Burlington Store, se me vino el mundo encima”, relató.



El padre agregó que “no tengo palabras para describir el desgarrador momento que estoy pasando, sobre todo en estas fechas tan especiales, donde mi hija me había pedido tantos regalos que no pude abrir con ella y no guardarlos para entregárselos en su tumba”.



“En dos semanas más tenía pasajes para irme a vivir con ella, tenía todo vendido en Santiago de Chile. Realmente ojalá que nadie pase por eso, ni ustedes que son padres, son hijos, que nadie pase por esta situación que estamos pasando nosotros”, dio a conocer.



Orellana aseguró que “es realmente una pesadilla todos los días acordarnos de ella, ver como todos los niños celebraron la Navidad y nosotros mirando su pieza, no estaba. Ver como el mundo va a esperar este Año Nuevo y a nosotros se nos vino el mundo abajo”.



“Estoy consternado y mi única hija, Valentina. Nos habíamos preparado para ir a ver a Los Ángeles Lakers que era fanática, también para un concierto de un grupo que también le gustaba. Y lamentablemente, por el actuar negligente de un policía de esta ciudad, ya no lo va a poder hacer nunca más. Me queda el consuelo de ir a despedirme, de enterrarla acá, donde siempre ella dijo que era el país de los sueños, de los sueños hechos justicia”, lamentó.