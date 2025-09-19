Parada Militar 2025: más de 8 mil efectivos desfilan en la elipse del Parque O’Higgins

A las 11:00 horas de este viernes comenzó la Gran Parada Militar 2025, en el marco de la conmemoración de las Glorias del Ejército de Chile con motivo de la celebración de Fiestas Patrias. El desfile se extenderá por alrededor de dos horas y media y será transmitido en cadena nacional.



El evento, que se ha consolidado como una de las actividades más importantes de estas fechas y se está llevando a cabo en la elipse del Parque O’Higgins, donde hay distintas actividades programadas como el salto inédito de 21 paracaidistas y el desfile de los cachorros policiales de Carabineros.

La Parada Militar 2025 es la última en el Gobierno del Presidente Boric.

El desfile en honor a las Glorias del Ejército, en el cual se conmemorarán 215 años desde su creación, será protagonizado por un total de 8.334 efectivos, de los cuales 846 son mujeres.

ANIVERSARIO ESCUELA DE PARACAIDISTAS

Este año, el inicio de la ceremonia estará marcado por un salto libre militar en homenaje al 60° aniversario de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales. Serán 21 paracaidistas quienes se lanzarán desde un avión CN-235 de la Brigada de Aviación Ejército para descender en formación frente a la tribuna de autoridades, en una maniobra que deberá completarse en un máximo de 5 minutos y 40 segundos.



La gran novedad será la participación de la mayor Camila Orellana, de la Escuela de Telecomunicaciones, quien se convertirá en la primera mujer en formar parte de este despliegue. Su incorporación representa un hito para la institución: “Es una muestra concreta de que las mujeres no solo forman parte activa de todas las ramas y servicios del Ejército, sino que también pueden acceder, en igualdad de condiciones que sus pares masculinos, a diferentes puestos y desempeñar cualquier tipo de misión”, señaló la institución en su sitio oficial.



La Parada Militar también incluirá un momento cargado de simbolismo con la despedida de “Drako”, un pastor belga malinois que, tras nueve años de servicio, desfilará por última vez acompañado de honores propios de un soldado.



De esta forma, la jornada no solo mantendrá la solemnidad de una tradición que se realiza desde 1896, sino que además sumará gestos de renovación y reconocimiento que marcarán la edición 2025 del desfile.