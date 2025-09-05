Home Nacional "pareja es asaltada en lo prado mientras comía completos: ladrones..."

Pareja es asaltada en Lo Prado mientras comía completos: ladrones robaron recaudación y pertenencias

Dos sujetos armados y a rostro descubierto ingresaron al recinto. Los intimidaron con armas de fuego: uno encañonó a la pareja, mientras el otro robó sus teléfonos celulares y billeteras.

Eduardo Córdova
Una pareja fue asaltada el jueves en la noche mientras comía completos en la comuna de Lo Prado. Los delincuentes los encañonaron, sustrajeron sus pertenencias y además robaron el dinero del local.

Lo que comenzó como un momento de relajo terminó en un episodio traumático. En la calle La Comuna, mientras una pareja compartía en un local de comida rápida, fueron violentamente abordados por desconocidos.

El asaltante que portaba el arma también amenazó a los locatarios. De esa manera se llevó la recaudación del día, cercana a $120 mil.

Tras cometer el robo, los autores escaparon a pie en dirección desconocida. El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, entregó detalles sobre el hecho.

El Ministerio Público instruyó a la SIP de Carabineros realizar las diligencias investigativas. Entre ellas, entrevistar a las víctimas y periciar el sitio del suceso para reunir evidencia que permita identificar a los responsables.

Source Texto: La Nación / Foto: X
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
