Parisi inscribe candidatura y asegura que pasará a segunda vuelta: “Las encuestas mienten”

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, inscribió ante el Servicio Electoral (Servel) su tercera candidatura presidencial y aseguró que él pasará a la segunda vuelta, pues “las encuestas están mintiendo”.



“Vamos a pasar a la segunda vuelta, estamos muy contentos, las encuestas están mintiendo”, afirmó y agregó que está “de la vereda de la gente, nosotros somos anti-establishment”, aseguró el abanderado del PDG.



Parisi también criticó al actual gobierno al comentar que “la izquierda mató la elección. La izquierda, con Boric, un pésimo gobierno, que lo único que ha hecho ha sido apernar a sus amigos con tremendos sueldos, robándole la plata a la gente. Nosotros vamos a poner la plata en la gente”.



El candidato minimizó la fuga de militantes y su impacto en el Congreso Nacional, luego de que los seis diputados que llegaron en 2022 renunciaran a su militancia en el PDG: “Tenemos una parlamentaria que vale por 20, que es doña Pamela Jiles, y se vienen por lo menos 15 más”.



“Los partidos políticos se han hecho millonarios. No queremos más pymes en la política, no más pago por voto. Realmente ya es obsceno lo que está ocurriendo. No más pago por voto. La mansión que tiene el Partido Republicano, la mansión de la UDI, la mansión del Partido Comunista, la mansión del Partido Socialista y la gente no tiene casa. Se han reído de la clase media y nosotros representamos la clase media”, agregó.



Finalmente, Parisi se refirió a la polémica con Marco Enríquez-Ominami, quien acusó que no tenía los permisos para realizar su acto de inscripción de candidatura. Al respecto, señaló que “yo creo que convocatorios no pueden ser ilegales, viva la libertad”.