Home Nacional "parisi inscribe candidatura y asegura que pasará a segunda vuelta..."

Parisi inscribe candidatura y asegura que pasará a segunda vuelta: “Las encuestas mienten”

El candidato del Partido de la Gente dijo que “vamos a pasar a la segunda vuelta, estamos muy contentos, las encuestas están mintiendo” y agregó que está “de la vereda de la gente, nosotros somos anti-establishment”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, inscribió ante el Servicio Electoral (Servel) su tercera candidatura presidencial y aseguró que él pasará a la segunda vuelta, pues “las encuestas están mintiendo”.

“Vamos a pasar a la segunda vuelta, estamos muy contentos, las encuestas están mintiendo”, afirmó y agregó que está “de la vereda de la gente, nosotros somos anti-establishment”, aseguró el abanderado del PDG.

Parisi también criticó al actual gobierno al comentar que “la izquierda mató la elección. La izquierda, con Boric, un pésimo gobierno, que lo único que ha hecho ha sido apernar a sus amigos con tremendos sueldos, robándole la plata a la gente. Nosotros vamos a poner la plata en la gente”.

El candidato minimizó la fuga de militantes y su impacto en el Congreso Nacional, luego de que los seis diputados que llegaron en 2022 renunciaran a su militancia en el PDG: “Tenemos una parlamentaria que vale por 20, que es doña Pamela Jiles, y se vienen por lo menos 15 más”.

“Los partidos políticos se han hecho millonarios. No queremos más pymes en la política, no más pago por voto. Realmente ya es obsceno lo que está ocurriendo. No más pago por voto. La mansión que tiene el Partido Republicano, la mansión de la UDI, la mansión del Partido Comunista, la mansión del Partido Socialista y la gente no tiene casa. Se han reído de la clase media y nosotros representamos la clase media”, agregó.

Finalmente, Parisi se refirió a la polémica con Marco Enríquez-Ominami, quien acusó que no tenía los permisos para realizar su acto de inscripción de candidatura. Al respecto, señaló que “yo creo que convocatorios no pueden ser ilegales, viva la libertad”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Boric interviene vía Zoom para destrabar nudo electora...

Según informa La Tercera, el encuentro tuvo como objetivo abordar el sobrecupo de candidaturas que enfrenta la alianza de gobierno en esa zona. La cita fue solicitada por ambas colectividades, que pidieron la intervención directa del Mandatario para resolver el impasse que impide cerrar el acuerdo parlamentario amplio, el cual incluye también a la Democracia Cristiana (DC).

Leer mas
Triunfo

Con Damián Pizarro y Lautaro Millán: La Roja revela la...

El cuerpo técnico liderado por Nicolás Córdova anunció la lista provisional con 55 jugadores, de cara a la cita planetaria que se disputará en Chile entre septiembre y octubre próximo.

Leer mas
Nacional

Tribunal ordena la prisión preventiva para “Gordo Alex...

La investigación está a cargo del fiscal regional Héctor Barros, de la Fiscalía ECOH, junto al fiscal Alex Cortez. Además de su vinculación con el crimen de Ojeda, Alfredo José Henríquez Pineda enfrenta cargos por asociación criminal, en calidad de uno de los líderes de la organización delictual conocida como “Los Piratas de Aragua”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/