Paula Pavic aborda su actual relación con Marcelo Ríos: “Con suerte hablamos”

Paula Pavic se sinceró en su reciente participación en el podcast “Amiga ¿Supiste?” y profundizó sobre la actual relación con su exesposo, Marcelo “Chino” Ríos.

La empresaria abordó su vínculo con el extenista, ad portas de su ingreso al nuevo reality de Canal 13, “Vecinos al límite”.

Pavic reconoció que mantiene una relación tensa con Ríos, especialmente después de que él se enterara que formaría parte del reality.

“En este minuto está súper tensa la relación. Ya casi no tenemos relación. En algún momento nos llevábamos súper bien, teníamos una muy buena amistad, pero ahora ya no”, señaló la también influencer.

En este sentido, comentó que “con suerte hablamos lo de los niños, porque justamente él se va a quedar con ellos cuando yo esté adentro del reality”.

Paula detalló que “estábamos los dos viviendo en EEUU, pero ahora tengo entendido que él se quiere venir a Chile”.

“De hecho, se viene con los niños y van a estar acá mientras yo esté en el reality. Cuando yo salga, me devuelvo a EEUU y los niños se tienen que ir conmigo”, añadió.

Por su parte, Pavic recordó otra situación que generó diferencias con el otrora número 1° del mundo. “Le dije que me encantaría algún día dejar de ser la ‘esposa de’ y empezar a hacer cosas por mí, sentirme orgullosa de lo que estoy haciendo y dejar de ser una extensión tuya. Él lo tomó malísimo, como si yo no estuviera orgullosa”, sostuvo.

“Yo siempre lo veía como que yo también quiero crecer, también quiero sentir como que soy algo más que la esposa de”, concluyó.