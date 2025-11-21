Paula Pavic revela nuevo conflicto con Marcelo Ríos: “Quiere apretarme para que yo me vaya de la casa”

La exesposa de Marcelo Ríos, Paula Pavic, dio a conocer un nuevo conflicto que tiene con el “Chino”, después de haber firmado oficialmente su divorcio en mayo pasado.

Lo anterior, ya que no han logrado vender la lujosa propiedad que tienen en Sarasota, Florida, en EEUU, la cual está tasada en $12 millones de dólares.

Dicha venta forma parte del acuerdo de divorcio, y se estipuló que ambos recibirán el 50% de las ganancias. Pavic tiene planeado usar su parte de este dinero para pagar los honorarios de sus abogados, monto que inicialmente era de $325.000 dólares, pero que ahora asciende a $360.000 dólares por intereses.

La versión de Pavic

En una entrevista con LUN, la mujer indicó que le pidió ayudar al extenista, sin embargo, se enfrentó con un singular problema. “Le había pedido a Marcelo si me podía prestar la plata para pagarle a los abogados. Hace unas semanas me ofreció US$1.000.000, pero a cambio él venía a vivir a la casa y se quedaban con los niños, y yo me iba a otro lado”, sostuvo.

“Pensó que me iba a desesperar por el tema y que le iba a decir que sí, pero no fue así. Le comenté que mejor no bajamos el precio de la casa para que se venda más rápido, pero no quiere. Entonces, en el fondo quiere apretarme para que yo me vaya de la casa”, añadió Paula.

Asimismo, expresó que “lo único que me apura es el tema del pago a los abogados. Marcelo dice que puede demorarse tres años en venderse, como para decirme que va a estar todo ese tiempo subiendo la deuda”.

Respecto a cómo lidia con esta situación, detalló que busca opciones para comprar su propia casa, donde se mudaría con sus cinco hijos.

“Sigo trabajando para ver la posibilidad de pedir un crédito para comprarme una casa con un hipotecario, y que Marcelo se venga a vivir a esta casa y los niños pasen el tiempo que realmente tienen que pasar con él”, comentó, agregando que “en teoría es mitad y mitad del tiempo, pero al final ellos no se van nunca con él”.