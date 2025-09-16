Paz Ciudadana: El miedo “no depende solo de la tasa de homicidios, sino también del avance de otros delitos violentos”

El director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, analizó el último informe de homicidios en Chile, el cual reveló una baja por tercer año consecutivo, pero la percepción de inseguridad no mejora. “Chile en todas las estadísticas de temor está posicionado dentro de los países más atemorizados del mundo”, advirtió.



En entrevista con Radio Pauta, Johnson detalló que la tasa nacional cayó de 6,7 a poco más de 5 homicidios por cada 100 mil habitantes, un retroceso relevante. Sin embargo, recordó que las cifras “hablan de 2,5 homicidios cada 100 mil habitantes al semestre, por lo que no hay que confundir con un número anual”.



Según el experto, la caída es “una buena noticia, pero no basta para calmar la sensación de inseguridad”.



Explicó que “el miedo ciudadano no depende solo de la tasa de homicidios, sino también del avance de otros delitos violentos, como secuestros y extorsiones. Ese no acostumbramiento a una tipología delictual más violenta genera un mayor nivel de temor”.



El informe también mostró que los homicidios están fuertemente concentrados en pocos sectores. “Son muy pocos lugares los que concentran la mayor tasa de homicidio en el país, y eso es abordable”, sostuvo Johnson.



Herramientas de análisis como el Risk Terrain Modeling permitirían, según Paz Ciudadana, predecir zonas de riesgo y focalizar políticas públicas.



Otro punto crítico abordado en el último informe de homicidios en Chile es la circulación de armas de fuego. “Las políticas que van por armarse para protegerse de la delincuencia al final pueden ser contraproducentes”, advirtió, y aludió a la necesidad de reforzar el control en aduanas y el resguardo institucional.



Al finalizar, Johnson llamó a intervenir con urgencia los barrios en riesgo y a planificar las nuevas viviendas para no “construir los barrios inseguros del futuro”. Su mensaje fue claro en relación a que “las cifras bajan, pero el desafío de reducir el miedo recién comienza”.