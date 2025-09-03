Home Nacional "pdi allana seremi de bienes nacionales en arica: 5 funcionarios d..."

PDI allana Seremi de Bienes Nacionales en Arica: 5 funcionarios detenidos por corrupción

De acuerdo a la investigación, desde el año 2021, los imputados se organizaron para utilizar sus posiciones como funcionarios públicos para cometer diversos delitos de corrupción pública, consignó Emol.

Patricia Schüller Gamboa
La Brigada Investigativa de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Arica, en conjunto con la Fiscalía regional, desarrollan la mañana de este miércoles un allanamiento en la Seremi de Bienes Nacionales de esa región

Según informó Emol, en la operación hay cinco funcionarios públicos detenidos, acusados del delito de “corrupción pública”. Se realizan además otras diligencias contra particulares en la zona, los que arrojaron otras cinco detenciones, totalizando 10.

Se estableció –informó Emol– que montaron una red, con roles definidos, que les permitió tanto recibir sobornos de particulares a cambio de agilizar trámites y proporcionar información interna, además de manipular el proceso de entrega vía concesiones, arriendo o venta de terrenos fiscales, favoreciendo a determinadas personas a quienes les habrían cobrado cuantiosas sumas de dinero.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, sostuvo que “esto no puede realizarse en conductas como las que describí, sino es con varias personas funcionando al mismo tiempo y de distintas instituciones también. Y eso, efectivamente, lo complejo. Por eso nos tomamos todo el tiempo que nos tomamos para tratar de desentrañar hasta el último”.

La Seremi de Bienes Nacionales de Arica emitió un comunicado en el que señala que “como es de público conocimiento, durante la mañana de hoy el Ministerio Público- a través de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota- ha solicitado la formalización de 10 personas, 6 de ellas de la Seremi de Bienes Nacionales de la región de Arica y Parinacota. Lo anterior, después de una investigación en la que se identificaron irregularidades en la gestión de terrenos fiscales por parte de los ya mencionados”.

La investigación, añaden, “se origina en hechos denunciados por el propio secretario regional de esta cartera, en coordinación con las autoridades ministeriales nacionales”.

Además, aseguran que “condenamos tajantemente cualquier ilegalidad o delito de personas inescrupulosas que utilizan su rol de funcionarios públicos para obtener beneficios personales, afectando el resguardo del territorio fiscal y poniendo en riesgo la gestión pública. Como Seremi de Bienes Nacionales, y cumpliendo con lo que nos mandata la ley, hemos instruido las medidas administrativas correspondientes, iniciando un proceso disciplinario interno que determinará responsabilidades y sanciones, en colaboración con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público”.

Source Texto: La Nación/Foto: Fiscalía
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
