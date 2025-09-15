Peleas de gallos en San Carlos: Fiscalía formalizó a dos responsables

El fiscal (s) de San Carlos, Andrés Salgado, formalizó la investigación por el delito de maltrato animal en contra de José Jeldres Zuñiga, a quien se le imputa el carácter de reiterado, y de Edder Bravo Opazo, por realizar peleas de gallos en dicha comuna.



Luego de ser detenidos, el fiscal (s) explicó que pasado el mediodía de este domingo se verificó que a la altura del kilómetro 5,7 de la Ruta N- 31 se realizó una disputa de esta naturaleza, dejando como saldo a un gallo muerto, producto de diversas heridas.



Al interior de un galpón, Carabineros levantó evidencia como una pesa artesanal, dos cronómetros y una hoja de sierra, entre otros elementos usados en esta actividad ilegal. Además, se descubrieron 45 jaulas con gallos vivos destinados a ser utilizados para la pelea. Tres de ellos estaban heridos y los demás sin alimentación ni agua.



El fiscal (s) precisó que el imputado José Jeldres Zuñiga es el propietario del inmueble en que se emplazaba el coliseo, mientras que Edder Bravo Opazo es dueño de dos gallos reproductores que estaban destinados para ser utilizados en las peleas.



El Juzgado de Garantía de San Carlos impuso a los imputados la medida cautelar de prohibición de salir del país y firma mensual en Carabineros. El tribunal fijó un plazo de 60 días para la investigación de la Fiscalía.