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Permiso de circulación 2026: Conoce las multas y sanciones que arriesgas por no pagarlo

Los conductores se pueden exponer a duras sanciones en caso de no pagar el documento, el cual permite circular de manera legal por las calles del país.

Leonardo Medina
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Permiso de circulación 2026: Conoce las multas y sanciones que arriesgas por no pagarlo

El próximo 31 de marzo vencerá el plazo para pagar el permiso de circulación 2026, documento esencial para los vehículos motorizados, ya que permite circular de manera legal por las calles del país.

Dicho trámite se puede realizar hasta el próximo 31 de marzo, aunque también existe la opción de pagar en dos cuotas. 

En este caso, la primera cuota se debe cancelar entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, y la segunda entre el 1 y el 31 de agosto.

Multas por no pagar

Por su parte, aquellos conductores que no paguen el permiso arriesgan multas y duras sanciones.

Tal como explica el sitio web de ChileAtiende, si no pagas el documento en las fechas establecidas, te puedes ver expuesto a intereses extras y multas policiales.

Incluso, se detalla que “el vehículo puede ser retirado de circulación si es sorprendido en la vía pública”. 

Asimismo, al momento de renovar la patente, se aplicará una multa correspondiente al 1,5 % del valor del permiso respectivo, que se calcula con el IPC.

En tanto, la multa policial puede ser de entre 1 a 1,5 UTM, es decir, de $69.000 a $104.000 pesos.

Documentos necesarios

Cabe destacar que para pagar el permiso de circulación, es necesario presentar ciertos documentos, tanto en el caso de los vehículos usados o nuevos.

Vehículos usados:

  • Permiso de circulación anterior.
  • Certificado de homologación (si corresponde), o revisión técnica vigente.
  • Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) que cubre los gastos médicos o indemnizaciones por lesiones o fallecimiento en accidentes de tránsito.
  • Tarjeta de dominio o padrón, según inscripción en el Servicio de Registro Civil.

Vehículos nuevos:

  • Factura de compra (incluye la copia).
  • Inscripción en el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI).
  • Certificado de homologación (si corresponde) y certificado de normas de homologación.
  • Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) que cubre los gastos médicos o indemnizaciones por lesiones o fallecimiento en accidentes de tránsito, vigente hasta el 31 de marzo de 2027.
Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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