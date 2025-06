“Pistolero de La Reina” fue condenado por disparos injustificados pero quedó en libertad

Juan Carlos Aramayo, conocido como el “Pistolero de La Reina”, fue condenado a tres años y un día de presidio por realizar disparos injustificados.

En febrero de 2024, Aramayo salió desde su vivienda en la comuna de La Reina y efectuó al menos cuatro disparos contra señaléticas de tránsito.

Tras este hecho, la policía allanó su domicilio, donde se encontró un extenso arsenal de armas de fuego.

El sujeto fue procesado por disparos injustificados en la vía pública, daños simples y tenencia ilegal de armas, recibiendo una pena de tres años y un día por los disparos, y 41 días por los daños.

Pese a ello, el llamado “Pistolero de La Reina” cumplirá su condena en libertad.

Cabe recordar que Aramayo ya había pasado cinco meses en prisión preventiva tras su formalización, hasta que en agosto de 2024, la Corte de Apelaciones determinó su arresto domiciliario total.

Los motivos que llevaron a Aramayo a disparar aquella noche en La Reina fueron abordados por él mismo en una entrevista con T13. El “Pistolero de La Reina” pidió disculpas públicamente y mencionó que una estafa sufrida el día anterior, el consumo de alcohol y un asalto contra el hijo de un vecino habrían gatillado su reacción emocional.

“Ese nivel de miedo, de inseguridad, me llevó de una forma totalmente incomprensible a sacar el arma; yo con la idea de, si me pasa algo, ‘yo me voy a defender’”, aseguró.

“¿Por qué el momento de disparar? yo creo que había un momento de explosión, de quiebre, de cómo manifestar mi rabia, mis frustraciones, mis miedos”, agregó.