Plan de contingencia para Fiestas Patrias: más de un millón de vehículos saldrán desde la RM a partir de este viernes 12

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó este miércoles una serie de medidas de contingencia para carreteras y aeropuertos con motivo de la celebración de Fiestas Patrias.

Según consignó 24Horas, la ministra del Ministerio de Obras Públicas, Jessica López, informó que se espera la masiva salida de 1.089.919 vehículos desde la Región Metropolitana a partir de este viernes 12.

Detalló que los días de mayor flujo vehicular serán “el viernes 12, sábado 13, miércoles 17 y jueves 18. En tanto, el mayor flujo de retorno se registrará el sábado 20 y domingo 21 de septiembre”.

“No debiéramos tener problemas de atochamiento por capacidad de las rutas, y los eventos que se produzcan van a estar asociados a siniestros viales, por lo que es muy importante planificar el viaje y conducir con precaución para que todos tengamos el mejor 18 posible”, manifestó la secretaria de Estado.

PEAJE A LUCA

Sobre las medidas especiales en carreteras para la salida, destacan el peaje rebajado a 1.000 pesos para vehículos livianos el sábado 13, de 07:00 a 09:00 horas en la Ruta 68 (Peaje Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas).

La medida se repetirá el miércoles 17 y jueves 18, en el mismo horario, en la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura), en la 68 (Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas).

También habrá peaje rebajado en un 50% para camiones de dos o más ejes durante la noche, entre las 00:00 y 07:00 horas, el sábado 13 en la Ruta 68 (Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas). La medida se repetirá, en el mismo horario, el miércoles 17 y jueves 18 en la Ruta 68, Ruta 5 Norte y Ruta 5 Sur.

Esta medida involucra la restricción para el tránsito de camiones durante el día, el miércoles 17, de 12:00 a 19:00 horas, en la Ruta 68 (Entre Enlace Vespucio y Enlace Algarrobo), en la Ruta 5 Sur (Entre Enlace Calera de Tango y Enlace Pelequén) y en la Ruta 5 Norte (Entre Enlace Lo Pinto y Enlace Llay Llay).

Se aplicará también en las mismas rutas y tramos, entre las 09:00 y las 15:00 horas.

Para el retorno, que se concentrará el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, se replicarán estas medidas en las principales rutas de acceso a la capital.

AEROPUERTO

Según consignó 24Horas, 709.654 pasajeros se embarcarán en el Aeropuerto de Santiago entre el viernes 12 y el domingo 21 de septiembre, confirmó el MOP. La entidad llamó a planificar el viaje y a llegar con 3 a 4 horas de anticipación si el viaje es internacional, y con 2 a 3 horas para vuelos nacionales.

El gerente general del Aeropuerto de Santiago, Nicolás Claude, destacó que “la semana pasada hemos puesto en marcha la última etapa de la fase de rehabilitación del terminal nacional de pasajeros. Esto permitirá tener un nuevo acceso a las puertas B evitando las caminatas largas que tuvimos durante la fase de obras. Ahora tenemos una infraestructura totalmente finalizada, rehabilitada y ampliada, que permitirá recibir todos los flujos de tráfico de estas Fiestas Patrias”.