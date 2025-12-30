Home Viajes "playas poco concurridas: lugares turísticos en chile para disfrut..."

Playas poco concurridas: lugares turísticos en Chile para disfrutar sin gastar de más

Las costas chilenas esconden rincones tranquilos y accesibles. Estas playas poco concurridas se han convertido en auténticos lugares turísticos en Chile, ideales para quienes buscan disfrutar del mar sin gastar de más y lejos del turismo masivo.

Chile cuenta con más de 4.000 km de costa, pero no todas sus playas están abarrotadas de visitantes. Existen destinos alternativos que ofrecen tranquilidad, paisajes únicos y accesibilidad económica.

Estas playas poco concurridas son lugares turísticos en Chile perfectos para quienes desean desconectarse, disfrutar de la naturaleza y ahorrar en sus viajes.

Playa La Virgen (Región de Atacama)

Ubicada a 68 km de Copiapó y a 35 km al sur de Bahía Inglesa, esta playa destaca por sus aguas turquesa y arenas blancas. Considerada una de las más hermosas del país, mantiene un ambiente más tranquilo que los balnearios cercanos. Es uno de los lugares turísticos en Chile preferidos por quienes buscan belleza natural sin grandes gastos.

  • Cómo llegar: Desde Copiapó se accede por la Ruta 5 hacia Caldera y luego por caminos locales.

Playa Chorrillos (Región de Atacama)

Situada a 10 km al sur de Bahía Inglesa, esta playa rodeada de acantilados es un rincón escondido y menos concurrido. Aunque su oleaje es fuerte, es ideal para caminatas y contemplación del paisaje costero. Es uno de los lugares turísticos en Chile que ofrece tranquilidad y acceso gratuito.

  • Cómo llegar: Desde Caldera se accede por la ruta costera hacia Puerto Viejo.

Playa Cucao (Región de Los Lagos, Chiloé)

En el Parque Nacional Chiloé, esta playa extensa y salvaje ofrece paisajes únicos y poca afluencia de turistas. Es ideal para caminatas y contacto con la naturaleza, consolidándose como uno de los lugares turísticos en Chile más auténticos y económicos.

  • Cómo llegar: Desde Castro se accede en vehículo por la Ruta W-80 hacia Cucao.

Playa Colún (Región de Los Ríos)

Considerada una de las playas más hermosas y aisladas del sur de Chile, se ubica dentro del Parque Nacional Alerce Costero. Su acceso requiere caminata o vehículo 4×4, lo que limita la concurrencia y la convierte en un destino exclusivo. Es uno de los lugares turísticos en Chile que premia a quienes buscan aventura.

  • Cómo llegar: Desde La Unión se accede por caminos rurales hacia el parque.

Playa Mar Brava (Región de Los Lagos, Chiloé)

Extensa playa de 7,5 km cerca de Ancud, famosa por sus olas intensas y la icónica Piedra Run. Sus paisajes marinos y la tranquilidad la convierten en un destino ideal para quienes buscan desconexión sin gastar de más. Es uno de los lugares turísticos en Chile que combina naturaleza y accesibilidad.

  • Cómo llegar: Desde Ancud se accede en vehículo por la Ruta W-20.
Las playas poco concurridas de Chile son destinos que ofrecen tranquilidad, paisajes únicos y accesibilidad económica.

Convertidas en auténticos lugares turísticos en Chile, permiten disfrutar del mar sin grandes gastos y lejos del turismo masivo, consolidándose como alternativas ideales para quienes buscan experiencias auténticas y asequibles.

