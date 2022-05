Policía peruana rescata a chilena que pasó casi cuatro años secuestrada: en su encierro también tuvo una hija

La policía junto al Ministerio Público de Perú rescataron a una mujer chilena que estuvo alrededor de cuatro años secuestrada al interior de una vivienda que compartía junto a su pareja.

Viera Rivera Salazar de 42 años, se encontraba -junto a su hija de dos años de edad- al interior de una casa ubicada en la ciudad de Lambayeque.

El medio peruano Diario Correo, reveló que Viera Rivera contó a las autoridades que estuvo secuestrada desde diciembre de 2018 cuando intentó regresar a Chile.

La mujer contó que conoció a su esposo por Facebook y luego de eso viajó a Perú.

La chilena dijo que vivía en casa de sus suegros donde “me insultaban de la peor manera, pese a que estaba embarazada. Incluso mi suegro me golpeó al descubrir que hablaba con mi hermana pidiéndole ayuda que me rescaten”.

“La comida me la daban por la puerta y luego me encerraban, pues todo el día me tenían vigilada. Mi hija no habla, no interactúa con otros niños porque no hemos salido a la calle, mi hermana desde Chile hizo una denuncia, pero me obligaron a mentir y la denuncia se archivó”, sostuvo.

Las autoridades peruanas fueron alertadas del delito por una de las vecinas de la mujer, dando inicio a la investigación que concluyó con el allanamiento y posterior rescate de la mujer junto a su hija.