Por un Chile verdaderamente inclusivo

Irene Muñoz Espinosa, académica de Terapia Ocupacional, Universidad Central:

Cada 3 de diciembre, el mundo conmemora el Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad, una fecha instaurada en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de promover la inclusión, la dignidad y el ejercicio pleno de los derechos humanos. Esta conmemoración nos invita a mirar críticamente el papel del Estado y de la sociedad frente a la discapacidad, no como una condición meramente individual, sino como un fenómeno social que exige eliminar barreras, transformar entornos y garantizar participación activa en todas las etapas del curso de vida.

Desde la Terapia Ocupacional, sostenemos que la inclusión es un imperativo ético y político que debe materializarse en acciones concretas. La evidencia demuestra que en materia de salud persiste la inequidad: las personas en situación de discapacidad enfrentan obstáculos para acceder oportunamente a servicios, diagnósticos tardíos y prestaciones fragmentadas que no siempre consideran su diversidad ni sus necesidades específicas. La equidad, entendida como justicia distributiva y reconocimiento de las diferencias, debe incorporarse de manera transversal en la atención primaria, en los programas especializados y en la formulación de políticas públicas sustentadas en un enfoque de derechos humanos. Para ello es esencial escuchar y otorgar un rol protagónico a las personas con discapacidad y sus familias en los procesos de planificación, implementación y evaluación de los servicios, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

En Chile, si bien se han logrado avances normativos, persiste una brecha importante entre el discurso y la práctica. Es fundamental que el Estado integre la inclusión en la gobernanza y en los procesos de toma de decisiones, asegurando mecanismos de participación vinculantes y sistemas de seguimiento que garanticen el cumplimiento de los compromisos internacionales. La Convención señala que la discapacidad no debe limitarse a un tema sectorial, sino contemplarse en la planificación nacional en ámbitos como educación, salud, trabajo, cultura y vida comunitaria.

Reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos implica respetar su autonomía, promover su autodeterminación y garantizar oportunidades reales de participación social. La Terapia Ocupacional cumple un rol fundamental en la promoción de la justicia ocupacional, favoreciendo la participación significativa en actividades cotidianas y propiciando entornos accesibles, humanizados y libres de discriminación.

Es así como este día no debe limitarse a una conmemoración. Es una invitación a activar transformaciones sociales profundas y sostenibles. La inclusión no puede seguir siendo una declaración simbólica, sino una práctica cotidiana respaldada por políticas coherentes y recursos adecuados. Construir un Chile verdaderamente inclusivo demanda voluntad política, responsabilidad colectiva y una mirada basada en la dignidad humana, que recuerde que ningún derecho puede ser postergado por la presencia de una discapacidad. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad justa, equitativa y democrática, donde todas las personas puedan participar plenamente en cada etapa de su vida.

