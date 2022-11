Presidente Boric acorta agenda y viajará solo por dos días a México

El Presidente Boric viajó la tarde de este martes, en un avión de la Fuerza Aérea de Chile, a México.

Si bien el motivo principal de la visita era participar de la cumbre de la Alianza del Pacífico, esta fue cancelada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto, luego de que su par de Perú, Pedro Castillo, no obtuviese la aprobación del Congreso para salir de su país, en medio de las críticas por ser investigado en casos de corrupción.



“Podríamos hacer una reunión en el Perú porque le tengo que entregar la presidencia (de la alianza) a Pedro Castillo. Esa puede ser una opción, hacerla allá, pero tengo que consultar. Lo que sí no considero conveniente es hacer una reunión sin que esté el presidente que debe recibir la estafeta”, dijo AMLO.



A la cita iban a asistir el presidente de Colombia, Gustavo Petro, además de los jefes de Estado de dos países que esperan ingresar a la alianza: Guillermo Lasso, de Ecuador, y Rodrigo Chaves, de Costa Rica.



Por esta razón la visita del Presidente Boric será más abreviada. Se espera que a las 18:30 hora local arribe hasta el aeropuerto internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Ciudad de México, en un vuelo especial de la FACH.



El miércoles comenzará la jornada desayunando junto a empresarios mexicanos, para posteriormente junto a la coordinadora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos, depositar una ofrenda floral en el altar de la patria.



Posteriormente, participará de una ceremonia de bienvenida ofrecida por AMLO en el Palacio Nacional.



En tanto, el jueves empezará visitando la Escuela Primaria Maestra Gabriela Mistral en Coyoacán, Ciudad de México, que forma parte del Programa Escuelas Chile.



Luego será parte de una sesión solemne en el Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos, no sin antes reunirse con el presidente de la mismo, Ricardo Monreal.



A las 14:30 horas asistirá a una ceremonia de bienvenida en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la sede del gobierno de la Ciudad de México, donde será nombrado Huésped Distinguido. También se verá con la jefa de Gobierno, Claudia Sheibaum.



Más tarde, el Mandatario llegará hasta la embajada de Chile en México con los parlamentarios de todo el espectro político que fueron invitados a la gira, entre ellos los senadores Carmen Gloria Aravena (Indep), José Miguel Insulza (PS), Francisco Huenchumilla (DC) y Sebastián Keitel (Evópoli), además de los diputados Henry Leal (UDI), Karol Cariola (PC), Marcela Riquelme (Indep-CS) y Johanna Pérez (DC).



Sin embargo, no solo legisladores acompañarán al Presidente, si no que también lo harán varios de empresarios de distintos rubros.



Entre ellos, está el líder de la Sofofa, Richard Von Appen, su par de ChileSertur, Evelyn Henriquez, el gerente general de Asexma, Marco Illesca, el CEO de Sky Airlines, Juan Ignacio Dougnac, el gerente de Andariego Viajes, Arturo Pérez, y la vicepresidenta ejecutiva de Fedetour, Helen Kouyoumdjian.



La noche de ese mismo jueves viajará de regreso a Chile junto a la comitiva que lo acompaña.