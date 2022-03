Presidente Boric buscará restablecer las relaciones diplomáticas con Bolivia

El Presidente Gabriel Boric expresó este lunes su deseo de que se restablezcan las relaciones bilaterales con Bolivia, poniendo fin a un distanciamiento que tomó lugar en la década de los ’70.



“Tenemos muchos elementos de integración que podemos trabajar (con Bolivia). La reanudación de relaciones diplomáticas es un punto de llegada, me encantaría avanzar hacia allá, solo depende de que haya voluntad de ambas partes”, dijo el Mandatario.



Bori declaró que encuentra “absurdo que dos países vecinos con una historia común en América Latina hace tanto tiempo no tengan relaciones diplomáticas. El último momento en que tuvimos fue cuando estábamos en dictadura”.



Se refirió puntualmente al año 1978, cuando fracasaron las negociaciones territoriales por la disputa de salida al mar para la nación altiplánica. Desde ahí, se rompieron las relaciones diplomáticas entre ambos países, estableciendo un vínculo a través de consulados y no embajadas.



“Chile no negocia su soberanía, como me imagino no hace ningún país. Entiendo que el presidente Arce tenga que decir ciertas cosas, pero a lo que le he invitado, y creo que hay buena disposición de ambos, es a no poner la carreta delante de los bueyes”, manifestó el gobernante.



En esa misma línea, el Presidente afirmó que “si es que la única discusión con Bolivia es con respecto a la soberanía no llegaremos a ninguna parte porque tenemos posiciones diferentes, sin embargo sí tenemos muchos puntos en los que podemos llegar a acuerdos”.