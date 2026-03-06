Home Nacional "presidente boric: el cambio de mando “es un acto que va a s..."

Presidente Boric: El cambio de mando “es un acto que va a salir bien, no tengo ninguna duda”

El Mandatario, en entrevista anoche con 24Horas, dijo que “sigo estando 100% disponible y mi gobierno entero para las reuniones de traspaso que se estaban realizando de buena manera”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Presidente Boric: El cambio de mando “es un acto que va a salir bien, no tengo ninguna duda”

El Presidente Gabriel Boric reiteró la noche de este jueves que está “100% disponible” para retomar las reuniones de traspaso de mando con el Mandatario electo, José Antonio Kast, interrumpidas abruptamente por el republicano el martes pasado en La Moneda.

En entrevista con 24Horas, Boric afirmó que la ceremonia de traspaso “es un acto que va a salir bien, no tengo ninguna duda, es un momento muy solemne, en el que todos tenemos que estar a la altura y no me cabe ninguna duda de que, más allá de cualquier diferencia de opinión (…) ese día va a salir bien y Chile va a estar orgulloso de su democracia”.

Remarcó que “sigo estando 100% disponible y mi gobierno entero para las reuniones de traspaso que se estaban realizando de buena manera”.

Sobre el quiebre en La Moneda con Kast, señaló que “yo no quería que esa reunión terminara (…) hubo una solicitud de que yo rectificara algo que no estuve dispuesto”.

“La gente está cansada de vernos peleando por pequeñeces. Yo creo que al final del día esto efectivamente empaña lo que es una tradición republicana”, añadió.

“El día 18 de febrero yo había llamado al presidente Kast”


También reiteró que “el día 18 de febrero yo había llamado al presidente Kast para decirle que tenía cuatro temas que conversar con usted, que creo que son delicados y para los cuales me gustaría tener una reunión a la brevedad”.

Boric detalló que los temas eran “la continuidad de la comisión de los abusos Cometidos en el Sename desde 1979 a la fecha; la situación en la Macrozona Sur; cable chino, en donde le conté de las amenazas que había sobre la mesa por parte de Estados Unidos y que yo no iba a tomar una decisión sin conversar el tema con él; la situación de la migración irregular y qué hacer en particular con los migrantes que tienen hijos chilenos, etcétera”.

Sobre el proyecto del cable chino, indicó que “en esto hay procedimientos que son reglados y que son normales, y dado lo delicado del asunto, la decisión que tomé es justamente no avanzar a matacaballo, conversar con el presidente electo, tomar una decisión en conjunto porque el grueso de la tramitación le iba a tocar a él”.

“Chile tiene derecho a tomar sus decisiones soberanas, no en base a amenazas de ningún país, y esto yo creo que es lo de fondo y lo importante”, enfatizó.

Asimismo, subrayó que “no lo enviamos a Contraloría todavía, porque si se envía a Contraloría, comienza toda la autorización de la concesión, etcétera. Y en segundo lugar, este tema hoy día se está utilizando como excusa para suspender reuniones bilaterales, de traspaso, que son muy útiles, y yo creo que eso es un error, porque acá no ha habido, en ningún momento, ninguna intención de esconder la pelota, de no pasar información”.

“Lo que me dolió fue el resultado del 4 de septiembre”

Al ser consultado por los fracasos en su gestión de gobierno, Boric reconoció que “lo que me dolió fue el resultado del 4 de septiembre (de 2022), el primer proceso constitucional”.

“El 4 de septiembre fue muy duro, porque implicó el tomar conciencia de que el proceso constituyente había llegado a unos niveles de desconexión con la mayoría de la ciudadanía de Chile y que nosotros habíamos apoyado. Que afectó directamente al centro de flotación del gobierno en ello, y por lo tanto, fue necesario repensar prioridades”, admitió.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
Presidente de Irán revela “esfuerzos de mediació...

De esta manera, se intentaría poner fin al conflicto desatado por la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país persa, sumido entonces en una negociación con Washington para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Leer mas
Nacional
“No me siento tranquilo”: estos son los ch...

El fallecimiento del militar de 27 años ocurrió tras una inmersión en una laguna durante una actividad que, según antecedentes, no estaba planificada ni autorizada. El hecho es investigado por la justicia.

Leer mas
Nacional
PDG postula a Jiles como carta opositora para presidir...

Según consigna La Tercera, por el lado de la izquierda y la centroizquierda, que a contar del 11 de marzo serán oposición, hay un diseño avanzado con el Partido de la Gente. De hecho, quienes han sabido de esa negociación, aseguran que ya están distribuyéndose los cupos de las comisiones.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
15
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/