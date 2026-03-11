Presidente Boric emitió esta noche su última cadena nacional: Kast “siempre contará conmigo para los temas de Estado”

El Presidente Gabriel Boric emitió la noche de este martes su última cadena nacional en vivo ad portas al cambio de mando presidencial del miércoles 11 de marzo en el Congreso Nacional, en Valparaíso.

Según consignó 24Horas, el Mandatario comenzó señalando que, “he recorrido Chile entero, desde el seco desierto del norte hasta los vientos creadores del sur. Desde la cordillera tutelar que nos cobija hasta las suaves costas que nos bañan, los valles y los ríos, las ciudades y pequeños poblados”.

Agregó que, “en todos esos lugares me he encontrado con ustedes, con el pueblo chileno que construye patria día a día, con el pueblo chileno que no se deja doblegar ante incendios ni terremotos. Ese que se revela siempre ante amenazas o pesimismos”.

“Justamente porque he recorrido Chile entero es que puedo afirmar hoy que nuestro país es un mejor lugar que el que era hace cuatro años atrás”, subrayó.

Boric añadió que “soy un Presidente joven que asumió esta responsabilidad a los 36 años y la termina a los 40. Quiero que sepan que tomé con humildad el mandato que hace 4 años ustedes me dieron”.

“Les prometo que durante todo este tiempo he dado lo mejor de mí para estar a la altura de esta tremenda responsabilidad. Y puedo decirles con tranquilidad, tal como lo señalé el día sábado, que me voy con la frente en alto y con las manos limpias”.

“Hubo errores que no puedo desconocer”

Por otro lado, aclaró que, “hubo errores que no puedo desconocer, y ya habrá tiempo para revisarlos con calma y sacar las lecciones que correspondan”, consignó 24Hhoras.

Añadió que, “pienso especialmente en el manejo del caso Monsalve y en el proceso frustrado de la compra del expresidente, de la casa del expresidente Salvador Allende. En ambos asumo la responsabilidad“.

“La dignidad del presidente no se mancha por los errores que yo pude haber cometido”, agregó.

“Tendremos un cambio de mando impecable”

El Presidente abordó el traspaso de mando al futuro Mandatario José Antonio Kast y aseguró que “tendremos un cambio de mando impecable“.

“Tanto yo como el futuro Presidente Kast sabemos que Chile está primero y que, por lo tanto, la democracia que tanto nos costó recuperar es importante cultivarla día a día y, en especial, en estos momentos claves de los que ustedes se sienten tan orgullosos”, sostuvo, consignó Cooperativa.

“Cuando termine la ceremonia y hayamos hecho entrega de la banda presidencial, saldré del Congreso como un ciudadano más (…) a construir una vida lejos de la primera línea, pero siempre consciente que, como expresidente de la República, uno tiene responsabilidades”, indicó.

“Como se lo dije personalmente, le transmito al futuro presidente que siempre contará conmigo para los temas de Estado, tal como yo conté durante todo mi periodo con la presidenta Bachelet, el presidente Frei, el presidente Piñera —antes de su trágico fallecimiento— y el presidente Lagos”, agregó..

“Me despido de todos ustedes con gran emoción, con gran agradecimiento y con la certeza de que esté donde esté, y no solo yo, sino quienes me han acompañado durante este periodo de gobierno, vamos a seguir trabajando desde cualquier lugar, desde donde estemos, por construir un Chile más justo, más digno, más igualitario, con la esperanza intacta. Aquí nada termina, aquí cada día es continuar“, cerró el Presidente Gabriel Boric.