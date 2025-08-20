Presidente Boric encabeza ceremonia en homenaje al natalicio de O’Higgins

En la comuna de Chillán Viejo, el Presidente Boric encabezó este miércoles la ceremonia de conmemoración por los 247 años del natalicio del Libertador Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelm.

El Mandatario estuvo acompañado de la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano; el subsecretario del Interior, Víctor Ramos; el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein; y el delegado presidencial regional de Ñuble, Rodrigo García, entre otras autoridades civiles y militares.



En la tradicional ceremonia, realizada en el Parque Monumental Bernardo O’Higgins de Chillán Viejo, en la Región de Ñuble, Boric destacó que “nos corresponde, como cada año, desde nuestra independencia, rendir homenaje a quien llamamos, con toda justicia, el Padre de la Patria. Y es que es el amor y el compromiso que don Bernardo O’Higgins profesó por el Chile que nacía y el respeto que los chilenos y chilenas le guardan a quien sacrificó todo lo suyo, es realmente hoy día un orgullo rendirle honores”.



“En una época donde a veces el individualismo pareciera primar por sobre el sentido del bien común, es muy bueno honrar a próceres que como O’Higgins han hecho de la vida en comunidad de grupos humanos, la razón de su vida”, profundizó el Jefe de Estado.



Agregó: “Lo que hizo O’Higgins al momento de declarar la independencia de nuestra patria fue construir comunidad, que se sigue expresando hasta el día de hoy. Porque con orgullo levantamos todos juntos la bandera chilena, independiente de las diferencias que circunstancialmente podamos tener. Estos colores, que fueron obtenidos con sangre patriota, hoy día nos unen y nos van a seguir uniendo por el resto de la eternidad”.



Como es tradición, en la ceremonia se depositaron diversas ofrendas florales a los pies de la estatua ecuestre de Bernardo O’Higgins, en representación de los poderes del Estado, organismos públicos y organizaciones civiles y comunales. Además, se realizó el tradicional pie de cueca y, posteriormente, el desfile de las Fuerzas Armadas junto a organizaciones de la sociedad civil de la región.



Previo a la conmemoración del natalicio, el jefe de Estado encabezó desde Coelemu la firma del convenio que amplía la cobertura de la Red Local de Apoyos y Cuidados en la Región de Ñuble, como parte del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, para apoyar la atención integral de personas con dependencia funcional y su cuidadora o cuidador principal a través del Plan de Cuidados, el Servicio de Atención Domiciliaria y los Servicios Especializados de Apoyos y Cuidados.