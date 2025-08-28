Home Nacional "presidente boric encabeza ceremonia inaugural de cumbre mundial s..."

Presidente Boric encabeza ceremonia inaugural de Cumbre Mundial sobre Docentes

En el encuentro el Mandatario destacó que “el compromiso con los profesores y profesoras siempre se señala o se usa para aplaudirlos, para agradecer su vocación, para destacar los sacrificados que son y lo importante de su trabajo”.

Patricia Schüller Gamboa
El Presidente Boric encabezó este jueves junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo; el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohamed; y a la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, la ceremonia inaugural de la Cumbre Mundial sobre Docentes, que se realizó en las inmediaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En el encuentro el Mandatario destacó que “el compromiso con los profesores y profesoras siempre se señala o se usa para aplaudirlos, para agradecer su vocación, para destacar los sacrificados que son y lo importante de su trabajo”.

Pero agregó que, “los profesores no viven de aplausos y debemos ser conscientes que no basta con romantizar el oficio de enseñar y hablar de lo sacrificado que es, si es que paralelamente no mejoramos las condiciones para que no sea tan sacrificado”.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a su vez señaló que “el Presidente Gabriel Boric ha estado estos últimos dos años encabezando el sistema de monitoreo del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 (…) En ese contexto hemos visto la necesidad de avanzar en fortalecer la profesión docente, porque garantizar el derecho a la educación implica también tener al profesional idóneo ejerciendo las labores docentes en las salas de clases”.

Esta reunión de Alto Nivel permitirá analizar y discutir sobre estrategias para enfrentar el déficit docente, desafío compartido por los sistemas educativos a nivel global, buscando alcanzar compromisos y consensos que se puedan plasmar en una declaración política que, a su vez, sirva de insumo para el diálogo educativo que se sostengan en los eventos internacionales proyectados tales como, por ejemplo, la Cumbre Social 2025.

Source Texto: Aton/ Foto: Aton
