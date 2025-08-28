Presidente Boric encabeza ceremonia inaugural de Cumbre Mundial sobre Docentes

El Presidente Boric encabezó este jueves junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo; el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohamed; y a la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, la ceremonia inaugural de la Cumbre Mundial sobre Docentes, que se realizó en las inmediaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).



En el encuentro el Mandatario destacó que “el compromiso con los profesores y profesoras siempre se señala o se usa para aplaudirlos, para agradecer su vocación, para destacar los sacrificados que son y lo importante de su trabajo”.



Pero agregó que, “los profesores no viven de aplausos y debemos ser conscientes que no basta con romantizar el oficio de enseñar y hablar de lo sacrificado que es, si es que paralelamente no mejoramos las condiciones para que no sea tan sacrificado”.



El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a su vez señaló que “el Presidente Gabriel Boric ha estado estos últimos dos años encabezando el sistema de monitoreo del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 (…) En ese contexto hemos visto la necesidad de avanzar en fortalecer la profesión docente, porque garantizar el derecho a la educación implica también tener al profesional idóneo ejerciendo las labores docentes en las salas de clases”.



Esta reunión de Alto Nivel permitirá analizar y discutir sobre estrategias para enfrentar el déficit docente, desafío compartido por los sistemas educativos a nivel global, buscando alcanzar compromisos y consensos que se puedan plasmar en una declaración política que, a su vez, sirva de insumo para el diálogo educativo que se sostengan en los eventos internacionales proyectados tales como, por ejemplo, la Cumbre Social 2025.