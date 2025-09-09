Presidente Boric encabezó la entrega de nuevas viviendas en Hualqui

Este martes, en el marco de una visita por la Región del Biobío, el Presidente Boric encabezó junto a la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta; el delegado presidencial regional del Biobío, Eduardo Pacheco; y el alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, la entrega del proyecto habitacional Jardines de Hualqui.



El conjunto habitacional consiste en 202 viviendas de 1 y 2 pisos, con 2 dormitorios, cocina, baño y estar-comedor. Con una superficie entre los 46,90 y 57,43 metros cuadrados, las viviendas se adaptan a las necesidades para distintos tipos de familia, incluyendo unidades específicas con características inclusivas y accesibles para personas con discapacidad.



El proyecto, además, considera áreas verdes y un área recreacional deportiva con máquinas de ejercicio y una sala multiuso



“Hoy día inicia una nueva etapa para las familias después de muchísima espera y lucha. Algunos incluso pensaron que este día no iba a llegar, pero al final del día, cuando hacemos buena política pública, avanzamos”, destacó el Jefe de Estado.



Agregó que “este tipo de políticas públicas, en donde concretamos mejorar la calidad de vida de las personas, tal como el Copago Cero en salud, el royalty minero que ha ayudado a muchas comunas a tener mayor presupuesto, el pago de la deuda histórica de los profesores, el aumento del sueldo mínimo, el combate contra la inflación o el fin al CAE, son las cuestiones que nos hacen sentido”.



Boric destacó que “para eso llegamos al Gobierno. Y nosotros estamos aquí cumpliendo. Nos quedan siete meses de gestión, pero hasta el último día vamos a estar trabajando para cumplirle a los chilenos y chilenas”.



En la ceremonia, el Mandatario también ahondó en los avances del Plan de Emergencia Habitacional. Con un 80,37% de la meta, a la fecha se han entregado 208.969 viviendas a lo largo de Chile y más de 127 mil se encuentran en ejecución.



A nivel regional, en Biobío se han entregado más de 22 mil viviendas, cumpliendo así con el 117% de la meta.



“Cuando con el ministro Montes dijimos que vamos a construir 260 mil viviendas algunos nos dijeron que eso era imposible. Hoy puedo decir con orgullo que ya superamos las 200 mil viviendas, que tenemos miles de viviendas en ejecución y que estamos haciendo todos los esfuerzos por llegar a la meta”.



“Estamos construyendo comunidad, no son sólo casas. Acá hay conectividad, cercano a establecimientos educacionales, a centros de salud. No se trata sólo de construir viviendas, sino de construir ciudad. Y construir ciudad es también construir sociedad”, añadió.



Previo a la ceremonia, el Presidente encabezó la puesta en marcha del Puente Industrial que conecta las comunas de San Pedro de la Paz y Hualpén. Con 6,4 kilómetros de longitud, es el puente más largo de Chile.