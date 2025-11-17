Home Nacional "presidente boric felicitó a jeannette jara y josé antonio kast po..."

Presidente Boric felicitó a Jeannette Jara y José Antonio Kast por su paso a segunda vuelta

El Mandatario remarcó que “les deseo éxito a ambos candidatos que han pasado segunda vuelta y como Jefe de Estado los insto a que tengamos un debate con altura de miras, pensando en siempre lo mejor para Chile. La patria, la historia y el destino común que somos se forja día a día, en democracia, hoy, mañana y siempre”.

Patricia Schüller Gamboa
El Presidente Boric felicitó a los candidatos Jeannette Jara (ofcialismo) y José Antonio Kast (Partido Republicano) por su paso a la segunda vuelta que se realizará el próximo 14 de diciembre.

En un discurso en La Moneda, junto a la vocera Camila Vallejo y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el Mandatario destacó la espectacular -según remarcó- jornada electoral de este domingo.

También resaltó la labor del Servicio Electoral (Servel), “nuestro orgullo de Chile”, y la labor de Carabinero en el resguardo de la seguridad de la población.

Luego, felicitó “a Jeannette Jara y a José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta. El próximo domingo 14 de diciembre, Chile elegirá una vez más a la próxima presidenta o presidente de nuestro país, quien deberá regir los destinos de nuestra patria por los próximos cuatro años”.

Agregó que “en la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno de ustedes se juega esta fundamental decisión. Confío en que el diálogo, el respeto, el cariño por Chile van a primar por sobre cualquier diferencia”.

También manifestó que “les deseo éxito a ambos candidatos que han pasado segunda vuelta y como Jefe de Estado los insto a que tengamos un debate con altura de miras, pensando en siempre lo mejor para Chile. La patria, la historia y el destino común que somos se forja día a día, en democracia, hoy, mañana y siempre”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

7
