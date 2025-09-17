Presidente Boric y alcalde Desbordes inauguraron fondas del Parque O’Higgins

El Presidente Gabriel Boric encabezó la noche de este jueves la inauguración oficial de las fondas 2025 en el Parque O’Higgins y, como es tradicional, bailó su primer pie de cueca, junto a su pareja Paula Carrasco y madre de su hija, Violeta.



Acompañado por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), y diversas autoridades nacionales, regionales y locales, el Mandatario dio inicio a las celebraciones dieciocheras en la capital.



Como es habitual, el evento incluyó la interpretación del himno nacional, un discurso encabezado por el Jefe de Estado y la esperada presentación que culminó con el pie de cueca presidencial. Al finalizar el baile, Boric selló el momento con un beso en los labios, en un gesto de cercanía que no pasó desapercibido.

Desbordes afirmó en su alocución estar enfocado “en el centro… en el centro de Santiago”.

Según recogió Radio Cooperativa, también recordó en la ocasión y reivindicó su rol durante el estallido social, cuando era presidente de Renovación Nacional, y condenó el actuar de los dos “extremos”: el que negaba las reivindicaciones sociales legítimas de la revuelta, y el que validaba el uso político de la violencia.

“Frente a la discordia y la división tenemos que recuperar la unidad y el verdadero patriotismo, que -como nos advertía el Presidente Piñera- ‘nunca nace del odio ni del egoísmo, siempre brota del amor y de la solidaridad’… No son patriotas los que siembran la división o promueven la violencia, no son valientes los que tiran mólotov, los que queman iglesias o saquean locales. No somos cobardes por atrevernos a dialogar, por habérnosla jugado por una salida pacífica a una crisis que tuvo a nuestra democracia al borde del precipicio y en la que nos tocó estar presentes junto al actual Presidente de la República (Gabriel Boric) cuando ambos éramos diputados“, señaló.

“(Aquéllos) fueron tiempos duros para Santiago y para Chile entero, en los que un extremo sólo veía violencia y hasta hoy niega que cientos de miles de personas se manifestaban pidiendo cambios, mientras el otro extremo negaba la violencia irracional que destruía, quemaba y saqueaba y sólo veía la manifestación pacífica”, criticó.

“Valientes son los que confían en Chile y confían en su pueblo”, agregó Desbordes, que hizo llamados al respeto y al orden cuando alguna parte de la concurrencia pifió a Gabriel Boric al ser mencionado.