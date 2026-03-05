Presidente Boric y gobernador Orrego inauguran la nueva Plaza Baquedano y ciclovía del Eje Nueva Alameda 

El Presidente Gabriel Boric, junto al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y diversas autoridades de gobierno y municipales, inauguraron este jueves parte de la ciclovía de la Alameda y la nueva Plaza Baquedano. Esta incorpora un monumento dedicado a Gabriela Mistral y a las mujeres de Chile.

Esta es una de las principales intervenciones del proyecto Nueva Alameda, iniciativa que está recuperando el principal eje urbano de la capital, mediante mejoras en infraestructura, espacio público y movilidad sustentable.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno de Chile en conjunto con el Gobierno Regional Metropolitano y las municipalidades de Santiago, Providencia, Estación Central y Lo Prado.

El Gobierno Regional financió el diseño del proyecto con una inversión de $501 millones, mientras que las obras, ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas, alcanzan una inversión de $26.800 millones.

Mandatario espera que “sea un lugar de encuentro para la ciudadanía”

Durante la ceremonia, el Presidente Boric manifestó su satisfacción por la inauguración e invitó a la ciudadanía a disfrutar de este nuevo espacio público, señalando que espera que “sea un lugar de encuentro para la ciudadanía”.

Orrego, impulsor del proyecto desde que era intendente, agregó que “la Plaza Baquedano siempre se dijo que era una plaza, pero en la práctica funcionaba como una rotonda.

“Hoy, con una visión de ciudad, eliminamos esa rotonda y pasamos de 4 mil a 14 mil metros cuadrados de espacio para las personas. Además, logramos algo muy importante: reconectar tres parques emblemáticos de Santiago, Bustamante, Balmaceda y Forestal. Este debe ser un espacio público que acoja a los peatones y no que los margine frente a los autos, recuperando uno de los lugares más bellos y simbólicos de Santiago y de Chile”, sostuvo.

La intervención además de transformar el histórico nudo vial de Plaza Baquedano en un nuevo espacio cívico, permitió aumentar el arbolado del sector, pasando de 196 a 425 árboles, además de incorporar 1.500 metros lineales de senderos peatonales, nuevos cruces y accesibilidad universal en todo el espacio público.

Sobre el monumento al General Baquedano, el gobernador Orrego recordó que “desde el primer día, el diseño de este espacio contempló el monumento al General Baquedano, por lo que esperamos que vuelva cuanto antes para que esta obra esté completamente terminada. Junto al monumento a Lucila, que conmemora a Gabriela Mistral, ambos representan símbolos muy importantes de la historia de Chile en este lugar”.

Se inauguró el monumento patrimonial “Lucila”

En la instancia también se inauguró el monumento patrimonial “Lucila”, que conmemora los 80 años del Premio Nobel de Literatura otorgado a Gabriela Mistral en 1945.

La obra, diseñada por Norma Ramírez y Mariana Silva, consiste en una instalación de dieciséis prismas verticales de acero con imágenes restauradas de la poeta, integradas con los nombres de cientos de mujeres chilenas recopilados mediante una convocatoria pública.

La inauguración también incluyó dos de tres tramos de la ciclovía Nueva Alameda, infraestructura del Plan Maestro de Ciclovías Metropolitanas impulsado por el Gobierno Regional.

Esta contempla 8 kilómetros de extensión, conectando hacia el poniente con la ciclovía de Pajaritos en Maipú y hacia el oriente con la red de ciclovías de Providencia. Actualmente están ejecutados los tramos Vicuña Mackenna–Manuel Rodríguez y Manuel Rodríguez–Exposición, mientras que el tramo Exposición–Rey Gustavo Adolfo se encuentra en licitación para su ejecución durante 2026. Durante febrero, la nueva ciclovía registró más de 219 mil viajes, consolidándose como uno de los corredores ciclistas más utilizados del centro de Santiago.