Presidente de Evópoli sobre Jeannette Jara: “Pareciera que tuviera dos caras”

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, criticó a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, por sus constantes cambios de opinión, los que calificó de “contradictorios” y que la hacen aparecer como un personaje de “dos caras”.



En entrevista con Radio Duna y consultado por los dichos sobre Cuba de la candidata de Unidad por Chile, Santa Cruz comentó: “Pareciera que tuviera dos caras. Por un lado, está constantemente renegando de su partido y por otro, su partido está siempre haciéndole un gallito en todos los temas”.



Agregó que “no conozco comunista que deje de serlo para ganar una elección. Me cuesta creer los cambios porque son en muy poco tiempo”. Sostuvo que “nos dijo que Cuba es una democracia distinta y ahora dice que no es una democracia, no sé dónde está parada, no me da confianza”.



Santa Cruz también se refirió a la participación de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en el programa “Candidato llegó tu hora” de TVN, emitido la noche de este jueves.



“Enfrentó un programa bien difícil, donde debes afrontar a seis periodistas, que están casi interrogando a la candidata por casi dos horas. Ella, sin material de apoyo, responde preguntas de diversos temas y lo hace con la prestancia de quien va a ser presidenta y está en control de la situación”, remarcó.



Añadió que “me sorprendió verla tranquila, con mucho aplomo, y la gran preparación que mostró con el manejo de los distintos temas, con cifras y gran detalle”.



Finalmente, se refirió a la discusión de la Ley de Presupuestos 2026: “Lo que ha generado este Gobierno es una crisis de confianza sobre la situación fiscal. Le están pidiendo a empresas que no facturen al Estado para que no se generen esos pagos y queden para el próximo gobierno”.



Advirtió que la claridad será clave en la tramitación: “Si no son claros en reflejar qué es lo que está persiguiendo el presupuesto que van a presentarle a Chile, no se puede avanzar. Si no sabemos lo que estamos votando, por supuesto votaremos en contra”.