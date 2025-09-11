Home Nacional "presidente de rn destacó el look de mathei y dijo que “marc..."

Presidente de RN destacó el look de Mathei y dijo que “marcó diferencias” en el debate

Rodrigo Galilea remarcó en Radio Duna que “desde el punto de vista de contenidos, de cómo plantearse frente a los demás, yo creo que Evelyn Matthei marcó una diferencia y que tiene que ver con lo que ella transmite, que, es decir, mira, yo no me voy a agarrar a peleas chicas, ni en este debate, ni en nada”.

El presidente de RN, Rodrigo Galilea, realizó un positivo balance del desempeño de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Destacó su look al asegurar que “llegó estupenda al debate” y aplaudió el que marcara “una diferencia relevante respecto de los demás debatientes”.

“Desde el punto de vista de contenidos, de cómo plantearse frente a los demás, yo creo que Evelyn Matthei marcó una diferencia y que tiene que ver con lo que ella transmite, que, es decir, mira, yo no me voy a agarrar a peleas chicas, ni en este debate, ni en nada”, aseguró Galilea en Radio Duna.

Señaló que la candidata “destacó sobre todos los demás, llegó estupenda al debate y se mostró sólida, incluso, cuando recibió una pregunta, que no era pregunta, muy agresiva de parte de Franco Parisi”.

“Ella creo que marcó una diferencia, marcó una estatura distinta respecto de los demás debatientes, diciendo ‘miren yo no voy a quedar en este tipo de agresiones’ y creo que fue muy bonito como respondió”, agregó.

Además, resaltó la respuesta de la candidata, cuando mencionó que tienen “una trayectoria larga, hemos cometido, por supuesto, aciertos y errores, y lo importante es aprender de los unos y de los otros para poder sacar adelante las tareas”.

“Esa es la misión de un gobernante, y ahí es donde creo que Evelyn Matthei marca una diferencia relevante respecto de los demás debatientes”, remarcó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
