Presidente Kast defiende retiro del Congreso del proyecto de negociación ramal

El Presidente José Antonio Kast defendió este martes el retiro del Congreso del proyecto de negociación ramal

El Mandatario llamó a la oposición a destrabar la agenda económica del Gobierno, en medio de su visita al Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM).

Según consignó Radio Cooperativa, el Jefe de Estado argumentó que la prioridad debe estar en la generación de empleo y la reactivación de la inversión, en un contexto que calificó como de estancamiento económico.

“Entiendo que haya preocupación por distintos legisladores o sectores políticos, pero yo los invitaría a ver qué es lo que la ciudadanía requiere: crecimiento, cuidado del medio ambiente, pero sobre todo empleo”, remarcó.

Kast sostuvo que actualmente hay más de 850 mil personas sin trabajo formal y cuestionó la urgencia de avanzar en reformas como la negociación ramal.

“¿La negociación ramal es urgente hoy día?”

“¿La negociación ramal es urgente hoy día? Nosotros creemos que no”, indicó y añadió que se trata de una decisión política basada en la situación económica del país.

El Jefe de Estado aseguró que “crecer no es una opción, es una necesidad. No es crecer por crecer, porque el crecer es trabajo”, subrayando la importancia de reactivar la inversión en el país.

El Mandatario, en esa línea, cuestionó el manejo de las finanzas públicas en los últimos años, afirmando que “no hemos gastado bien los recursos públicos” y que el actual déficit fiscal “es el más grande de las últimas décadas”.

Emplazó también al Poder Legislativo a acelerar la tramitación de proyectos, advirtiendo que Chile ha perdido competitividad frente a países de la OCDE. “Hoy día necesitamos inversión”, recalcó.

Asimismo, pidió una “oposición constructiva” que permita discutir las iniciativas del Gobierno sin entrabar su avance, enfatizando que no se eliminarán beneficios sociales. “No se equivoquen, nosotros no vamos a terminar con ningún beneficio social”, sostuvo.

Advirtió además que factores como la incertidumbre tributaria, el clima político y la burocracia han frenado el desarrollo económico, aunque señaló que actualmente “vuelve un grado de esperanza”.

Manifestaciones estudiantiles

El Presidente, durante su intervención, se refirió a las manifestaciones estudiantiles, cuestionando los episodios de violencia registrados en algunas de ellas, consignó Cooperativa.

“¿Les mejora la calidad de vida quemar un bus o destruir una estatua?”, planteó, criticando los desmanes y los insultos a Carabineros.

Llamó a los estudiantes, especialmente del Instituto Nacional, a enfocarse en su formación y respetar a sus profesores.

“El tiempo que ocupan en protestar, ocúpenlo estudiando”, aseguró, agregando que los jóvenes deben sentirse orgullosos de su rol como futuros líderes del país.