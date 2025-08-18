Presunto sicario del “Rey de Meiggs”: ¿Para qué me soltaron? (en Chile) Para matarme”

Alberto Carlos Mejía, el presunto sicario de José Reyes Ossa, más conocido como el “Rey de Meiggs”, que fue detenido el sábado en Colombia, dio sus primeras declaraciones a la prensa tras su arresto.

En sus dichos cuestionó que José Reyes Ossa sea realmente un empresario.

En un video capturado por Mega se muestra cómo Mejía es abordado por la prensa mientras estaba siendo custodiado por la Interpol.

Luego de ser consultado directamente si estaba “arrepentido de haber asesinado al empresario en Chile”, el detenido respondió en varias ocasiones: “Según ustedes era empresario”.

Asimismo, durante el intercambio con el periodista mencionó: “¿Para qué me soltaron? Para matarme”.

La detención del sicario del “Rey de Meiggs” fue concretada la tarde del sábado 16 de agosto, gracias a un procedimiento protagonizado por la Policía Nacional del país. Su captura ocurrió mientras este se encontraba en el barrio Barrancabermeja, Santander, en casa de una hermanastra.

“El retenido, requerido por el delito de homicidio calificado, quedó a disposición de la Fiscalía de Colombia para continuar el respectivo trámite diplomático para su extradición”, indicó el mayor Carlos Triana.