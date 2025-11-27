Primer Foro Social entre Jara y Kast: abordaron rol del Estado y migración

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast participaron este jueves en el “Primer Foro Social”, organizado por Radio Cooperativa junto al Hogar de Cristo.

Este encuentro marcó el primer cara a cara entre ambos candidatos tras pasar al balotaje, en medio de la polémica por la baja participación que tendrán en los debates, luego de que la carta de la oposición decidiera asistir solo a los de Archi y el CNTV.

El Foro Social, conducido por la periodista Cecilia Rovaretti, se estructuró en tres bloques temáticos, abordando las problemáticas sociales más urgentes del país a través de preguntas de dirigentes y representantes de diversas organizaciones sociales, recogió Radio Cooperativa.

Nueva realidad de la pobreza

El primer bloque se centró en cómo la pobreza ha perdido visibilidad en la agenda pública, pese a que se proyecta que la Encuesta CASEN 2024 muestre cifras cercanas al 20% de la población afectada.

Este segmento incluyó preguntas grabadas y presenciales de representantes de organizaciones sociales, entre ellas Catalina Littín y Liliana Cortés.

La candidata Jeannette Jara fue la primera en intervenir, enfocándose en propuestas vinculadas a infraestructura hídrica: “Una de las principales preocupaciones… es la necesidad de avanzar en los embalses…”.

Además, Jara planteó el uso de Cosam móviles y telemedicina para abordar salud mental y pobreza multidimensional en la ruralidad.

A continuación, José Antonio Kast coincidió en el diagnóstico, pero responsabilizó a la burocracia y la ideología del estancamiento. “La ideología… ha matado la posibilidad de tener acceso a recursos básicos como el agua potable…”.

La respuesta de Jara no tardó, acusando a Kast de desinformar y apuntando a la concentración económica y al agua como derecho humano.

El intercambio subió de tono, especialmente cuando Jara interpeló la trayectoria legislativa de Kast.

Ante consultas por la próxima actualización de la medición de pobreza, Jara propuso un enfoque de crecimiento con equidad: “Lo primero es… un ingreso vital de 750.000 pesos…”.

Kast replicó enfatizando transparencia en los datos y eficiencia estatal, criticando la interpretación de la última CASEN y la burocracia que afecta a las OSC: “Si alguien me dice que la pobreza es 6,5…”.

Posteriormente, el debate se desplazó hacia la extrema vulnerabilidad, a partir de una consulta sobre salud mental de personas en situación de calle.

Jara planteó un plan integral con albergues, arriendo protegido y acompañamiento psicosocial, destacando la necesidad de gasto social.

Kast defendió fortalecer Cosam y las OSC, pero atribuyó la problemática a la destrucción del núcleo familiar y al avance del crimen organizado.

El bloque cerró con un fuerte contraste sobre el rol del Estado. Jara sostuvo que “donde no hay Estado entra el crimen organizado”, mientras que Kast enfatizó que la intersectorialidad depende de que cada órgano funcione bien.

“Cumplir la palabra… cumplir metas”, remarcó Kast, apuntando a la importancia del liderazgo presidencial.

Exclusión y discriminación

El segundo bloque abordó la exclusión social vinculada al aumento de la población migrante y la crisis de campamentos, donde más de 120.000 familias viven con baja presencia estatal.

Las preguntas fueron realizadas por dirigentes de campamentos y representantes de fundaciones claves, como TECHO-Chile y el Servicio Jesuita Migrante.

Kast abrió este bloque priorizando la seguridad, con propuestas orientadas al cierre de fronteras, intervención policial y 500.000 soluciones habitacionales, incluyendo “Operación Sitio 3.0”.

Jara cuestionó la falta de precisión del plan, recordando que el 70% de las familias en campamentos está en comités de vivienda y planteando la continuidad del Plan de Emergencia Habitacional.

Ante el desafío de revertir el crecimiento explosivo de campamentos, Kast insistió en la aplicación estricta de la ley y en desalojos cuando corresponda, afirmando que permitir permanencia es “falta de autoridad”.

Jara replicó que las personas no desaparecerán de los campamentos por decreto, criticando la falta de empatía y subrayando que el camino es relocalizar y gestionar con políticas públicas activas.