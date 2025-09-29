Provoste confirma violenta encerrona a su esposo cuando iba a buscarla al aeropuerto de Santiago

La senadora Yasna Provoste confirmó que su esposo Mauricio Olagnier sufrió una violenta encerrona, con golpes incluidos, cuando fue a buscarla al aeropuerto de Santiago al volver de Atacama. Los delincuentes le robaron el vehículo y el anillo de matrimonio.



“Agradezco mensajes de preocupación por mi esposo Mauricio, víctima anoche de una encerrona al ir a buscarme al aeropuerto al llegar de Atacama. Aunque adolorido, gracias a Dios está bien. Lo material se recupera, lo grave es el miedo, que nos mueve a cuidarnos más y entre todos”, escribió la parlamentaria en su cuenta de X.



De acuerdo a Carabineros, a eso de las 21:30 horas, la víctima llegó hasta la 27° Comisaría del Aeropuerto Internacional para denunciar el delito. Informó que fue interceptado por seis delincuentes en un vehículo. Lo golpearon en la cabeza con la empuñadura de un arma, le robaron el auto, el celular y el anillo de matrimonio, y finalmente se dieron a la fuga.



En su mensaje en X, la senadora añadió que “ante la violencia que atraviesa el país, este episodio nos recuerda lo urgente que es avanzar en políticas que nos protejan ante hechos como este y que no tengan complejos en perseguir a los delincuentes”.



“Lo material se recupera, lo verdaderamente grave es el miedo que se instala en la vida de las personas y comunidades que nos “recuerda la importancia de cuidarnos más, de estar atentos y de avanzar unidos en recuperar la seguridad para todos y todas”, concluyó.