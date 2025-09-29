Home Nacional "provoste confirma violenta encerrona a su esposo cuando iba a bus..."

Provoste confirma violenta encerrona a su esposo cuando iba a buscarla al aeropuerto de Santiago

La parlamentaria, en su cuenta de X, dijo que “ante la violencia que atraviesa el país, este episodio nos recuerda lo urgente que es avanzar en políticas que nos protejan ante hechos como este y que no tengan complejos en perseguir a los delincuentes”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La senadora Yasna Provoste confirmó que su esposo Mauricio Olagnier sufrió una violenta encerrona, con golpes incluidos, cuando fue a buscarla al aeropuerto de Santiago al volver de Atacama. Los delincuentes le robaron el vehículo y el anillo de matrimonio.

“Agradezco mensajes de preocupación por mi esposo Mauricio, víctima anoche de una encerrona al ir a buscarme al aeropuerto al llegar de Atacama. Aunque adolorido, gracias a Dios está bien. Lo material se recupera, lo grave es el miedo, que nos mueve a cuidarnos más y entre todos”, escribió la parlamentaria en su cuenta de X.

De acuerdo a Carabineros, a eso de las 21:30 horas, la víctima llegó hasta la 27° Comisaría del Aeropuerto Internacional para denunciar el delito. Informó que fue interceptado por seis delincuentes en un vehículo. Lo golpearon en la cabeza con la empuñadura de un arma, le robaron el auto, el celular y el anillo de matrimonio, y finalmente se dieron a la fuga.

En su mensaje en X, la senadora añadió que “ante la violencia que atraviesa el país, este episodio nos recuerda lo urgente que es avanzar en políticas que nos protejan ante hechos como este y que no tengan complejos en perseguir a los delincuentes”.

“Lo material se recupera, lo verdaderamente grave es el miedo que se instala en la vida de las personas y comunidades que nos “recuerda la importancia de cuidarnos más, de estar atentos y de avanzar unidos en recuperar la seguridad para todos y todas”, concluyó.

Source Texto: Aton/ Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Incendio destruyó tres viviendas en cerro El Litre de ...

El siniestro se inició alrededor de las 6 horas en las calles Luis Cousiño con Subida Pequenes. Las llamas comenzaron en una vivienda de tres pisos y alcanzaron rápidamente a otros dos inmuebles. Una cuarta casa resultó afectada en su segundo piso.

Leer mas
Nacional

Parricidio en Chiguayante: Muere segundo hijo baleado ...

La mujer, de 64 años, fue detenida este domingo en la comuna de Coihueco, mismo lugar donde el sábado se había encontrado el vehículo con el que habría huido tras dar muerte a sus hijos.

Leer mas
Nacional

Hombre de 42 años murió tras sufrir descompensación en...

Según lo informado por Radio Biobío, el participante alcanzó a correr 21 kilómetros, llegó a la meta y se descompensó. Desde el Instituto Nacional del Deporte lamentaron el deceso, y señalaron que “se cumplieron los protocolos pertinentes para la atención y derivación del competidor”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/