Proyectan aumento de $21 por litro en bencinas previo al 18 de septiembre

Según informa Emol, las gasolinas de 93 y 97 octanos registrarían un incremento del 2% a partir del jueves 18 de septiembre, lo que se traduciría en un alza cercana a los $21 por litro. En paralelo, el precio mayorista del diésel subiría un 1,5%, equivalente a unos $13 por litro.

Luego de tres semanas consecutivas de bajas en el precio promedio de los combustibles, un nuevo informe de Clapes UC anticipa un cambio de tendencia justo antes de Fiestas Patrias.

El análisis, elaborado por la investigadora Francisca Cuadros, advierte que “de mantenerse el tipo de cambio y el precio internacional del petróleo en los niveles actuales, el próximo ajuste del jueves 9 de octubre se observaría una caída de los precios mayoristas de las gasolinas y un aumento marginal en el precio del diésel”.

Las proyecciones se sustentan en la evolución reciente de dos variables clave: el tipo de cambio y el precio del petróleo Brent. Ambos mostraron fluctuaciones a comienzos de septiembre, con retrocesos desde sus máximos previos.

No obstante, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) aplicará un ajuste gradual que reflejará las condiciones desfavorables registradas en semanas anteriores.

