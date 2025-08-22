Home Nacional "puente alto y san josé de maipo suspendieron las clases este vier..."

Puente Alto y San José de Maipo suspendieron las clases este viernes por las intensas nevadas

Ante la intensidad del sistema frontal, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Amarilla para la Región Metropolitana. El organismo advirtió que el evento climático podría estar acompañado de tormentas eléctricas.

Patricia Schüller Gamboa
Las municipalidades de Puente Alto y San José de Maipo decidieron suspender las clases para este viernes en los colegios municipales, debido a las nevadas que se registras desde la tarde de este jueves.

 El fenómeno también se registró en Lo Barnechea, Las Condes, La Reina y Peñalolén, pero hasta el momento no han adoptado medidas de este tipo.

En un comunicado, la Municipalidad de Puente Alto informó que “debido al sistema frontal se ha determinado la suspensión de clases para mañana viernes 22 de agosto de 2025, en todos nuestros establecimientos educacionales municipales y jardines infantiles”.

“Los recintos permanecerán abiertos para los estudiantes financiados por la beca alimentaria Junaeb y también para todos los niños y adolescentes que requieran asistir”, añadió.

Sobre los colegios particulares y particulares subvencionados, la municipalidad indicó que “la decisión de suspensión depende de cada sostenedor, por lo que no es ámbito de esta corporación”.

Por su parte, la Municipalidad de San José de Maipo anunció que “debido a la Alerta Amarilla en la Región Metropolitana, este viernes 22 de agosto se suspenden las clases en los Establecimientos Educacionales Públicos de San José de Maipo que están bajo Administración Provisional”.

“La medida busca resguardar la seguridad e integridad de nuestras comunidades educativas”, explicó en sus redes sociales.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
24
