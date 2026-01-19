¿Qué hacer cerca de Santiago?: Guía completa para visitar el Parque Tricao

Ubicado a cerca de una hora de Santiago, el Parque Tricao es una de las reservas naturales abiertas al público más interesantes en la Región de Valparaíso. Emplazado en Avenida Las Brisas, a 4,25 kilómetros, en la comuna de Santo Domingo, el parque reúne un amplio entorno natural que se extiende por más de 100 hectáreas.

En su interior es posible recorrer miradores naturales, playas de arena blanca, un jardín botánico y zonas de humedales, además de distintos espacios pensados para la observación del entorno. Para quienes buscan qué hacer cerca de Santiago y sus alrededores, aparece como una alternativa a considerar fuera de la ciudad.

El acceso al parque es mediante entrada pagada, cuyo valor varía según las actividades o panoramas que se elijan. Se recomienda comprar las entradas con anticipación a través de su sitio web, ya que el recinto no dispone de venta presencial.

El Aviario más grande de Sudamérica

El principal atractivo del parque, para quienes se preguntan qué hacer cerca de Santiago este lugar permite recorrer más de dos hectáreas donde conviven más de 800 aves de 50 especie distintas, tales como cisnes de cuello negro, garzas, hualas, taguas, pato mandarín y muchos más.

El recorrido se desarrolla al interior de un ecosistema, cubierto por una estructura de malla especialmente diseñada para el lugar. Esta permite el ingreso de insectos y abejas, favoreciendo procesos naturales como la polinización y la interacción entre las especies.

La entrada al aviario tiene un valor de $10.000 para niños (5 a 14 años) y adultos mayores (65+), mientras que para adultos (15 a 64 años) el precio es de $14.000.

Kayaks, bote a remo y stand up paddle

La laguna y los humedales del parque ofrecen rutas de agua pensadas para recorrer el entorno con calma y desde una perspectiva distinta. A través de actividades como kayaks, bote a remo y stand up paddle, es posible desplazarse por el espejo de agua y observar de cerca la fauna y la vida silvestre del lugar.

El recorrido en kayak permite navegar por cerca de 14 hectáreas de superficie acuática, donde suelen avistarse garzas, peces y cisnes. El paseo tiene una duración aproximada de 30 minutos y conecta con el muelle del restaurante, en un trayecto continuo y de baja exigencia.

Las actividades se realizan desde el sector de Casa Botey se encuentran incluidas en la entrada general al parque. El valor de la entrada es de $5.000 para niños y $8.000 para adultos, y su realización queda sujeta a la disponibilidad existente al momento de la visita.

Canopy sobre el parque

Observar el parque desde la perspectiva de un ave propone una forma distinta de recorrerlo. Esta experiencia de canopy en altura se presenta como una alternativa para quienes buscan qué hacer cerca de Santiago y sumar una actividad que combine movimiento, adrenalina y un entorno natural, fuera de los panoramas habituales.

El recorrido se extiende por cerca de un kilómetro y se desarrolla a aproximadamente 40 metros de altura, a través de siete líneas conectadas entre sí por estaciones y senderos que incorporan breves tramos de trekking. A lo largo del trayecto, el desplazamiento aéreo permite cruzar sobre la Plaza La Virgen, sectores de quebradas, áreas del aviario, quinchos y la Plaza Tricahue, abriendo vistas amplias del parque desde distintos puntos.

La actividad incluye equipamiento y acompañamiento de instructores especializados. Su valor es de $20.000, adicional al precio de la entrada al parque. Requiere reserva y el pago se realiza de forma presencial el mismo día de la visita, en el sector de Plaza La Virgen.

Mountain Bike sobre colinas y borde costero

Con 25 kilómetros de extensión, el Parque Tricao cuenta con una red de senderos que recorre colinas, quebradas y sectores del borde costero.

El circuito combina tramos de baja y media dificultad, lo que lo convierte en una alternativa ideal para quienes buscan un recorrido en bicicleta en un entorno natural.

Cada visitante debe llevar su propia bicicleta y el equipamiento necesario, ya que el parque no ofrece servicio de arriendo. El acceso al circuito está incluido tanto en la entrada general como en la entrada específica para el circuito MTB, cuyo valor es de $4.000 tanto para niños y adultos.