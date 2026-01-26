Qué hacer en Santiago: canchas deportivas para jugar fútbol con amigos

Juntarse a jugar fútbol con amigos es una gran alternativa cuando se piensa en qué hacer en Santiago, especialmente porque la ciudad cuenta con recintos deportivos diseñados para el fútbol amateur y recreativo. Distribuidas en distintos sectores, estas canchas ofrecen espacios cómodos y bien equipados para practicar deporte y compartir en grupo.

Estos complejos deportivos se han transformado en puntos de encuentro habituales, integrándose al mapa urbano como parte de esos lugares turísticos de Chile que muestran otra forma de recorrer la ciudad, a través del deporte, la vida activa y el encuentro entre amigos.

Bellavista Soccer

Dirección: 8240000, La Florida, Región Metropolitana.

Si estás pensando en qué hacer en Santiago para jugar fútbol con amigos, Bellavista Soccer es una de las opciones más completas y accesibles de la ciudad. Este centro deportivo privado está especialmente diseñado para el fútbol amateur, ofreciendo canchas sintéticas de diferentes tamaños que se adaptan tanto a partidos casuales como a encuentros más competitivos.

La cancha se alquila por horario y cuenta con infraestructura pensada para la comodidad de los jugadores, con iluminación nocturna para jugar después del atardecer, camarines y arriendo de implementos deportivos.

Bellavista Soccer también organiza eventos y competencias internas, lo que lo transforma en un lugar ideal para socializar y mantenerse activo dentro de un ambiente urbano dedicado al deporte.

Club Cordillera

Dirección: Avenida, Av. Departamental 3837, Santiago, Región Metropolitana.

Este recinto deportivo nació en 2015, impulsado por una familia de emprendedores que apostó por crear un espacio dedicado al deporte, la vida activa y el ambiente futbolero.

El club cuenta con canchas de última tecnología, iluminación LED para jugar en horario nocturno y camarines. Además, dispone de estacionamientos gratuitos, baños, quinchos para compartir después del partido y cámaras de seguridad.

Atendido por sus propios dueños, Club Cordillera se ha consolidado como un espacio pensado para disfrutar del fútbol de manera recreativa, fomentar hábitos deportivos y reunirse con amigos en torno al deporte.

Terra Soccer 2

Dirección: Av. Marathón 2209, Santiago, Macul, Región Metropolitana.

Terra Soccer 2 es un complejo deportivo, ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren disfrutar de partidos de fútbol con amigos en canchas de pasto sintético bien mantenidas. El espacio dispone de varias canchas de fútbol, con iluminación para jugar en la tarde o noche, además de comodidades como camarines y estacionamientos.

Terra Soccer 2 también ofrece opciones adicionales como pistas de pádel, ampliando las posibilidades de actividades deportivas en un mismo lugar.

Espacio Futbolito

Dirección: Avda, Los Toros 05321, Puente Alto, Región Metropolitana.

Ubicado al costado del Mall Plaza Tobalaba en Puente Alto, este lugar cuenta con 8 canchas de césped sintético en formatos de 5, 6 y 7 jugadores, perfectas para partidos recreativos, encuentros casuales o torneos entre grupos.

Las instalaciones están diseñadas para ofrecer comodidad y versatilidad, con iluminación nocturna para jugar a cualquier hora, camarines, estacionamientos gratuitos y una zona de cafetería/bar para compartir después del partido.