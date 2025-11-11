Qué hacer en Santiago de Chile: cementerios, pasajes y rincones poco conocidos de la capital

Hay un Santiago que no aparece en las postales ni en las guías rápidas de viaje. Es un Santiago hecho de mármol, piedra y memoria, donde el paso del tiempo se escucha en los ecos de los pasos sobre el adoquín.

Quienes se preguntan qué hacer en Santiago de Chile y buscan una experiencia distinta, pueden recorrer este lado más secreto: el de los cementerios, los pasajes antiguos y los rincones que guardan la respiración del pasado.

Entre las sombras de los mausoleos, los vitrales de iglesias escondidas y las calles que cambian de nombre sin previo aviso, la capital revela su otra cara: una ciudad que recuerda, que observa y que a veces parece mirar de vuelta.

Cementerio General de Santiago: el museo al aire libre

Fundado en 1821, el Cementerio General de Santiago es mucho más que un camposanto: es un archivo de piedra donde descansa buena parte de la historia del país. Con más de doscientas hectáreas, es uno de los cementerios de Santiago más grandes de América Latina y uno de los lugares turísticos de Chile más singulares.

Aquí reposan presidentes, artistas, escritores y ciudadanos anónimos. Los mausoleos neoclásicos se mezclan con esculturas modernistas y nichos humildes, formando un mapa social y arquitectónico de más de dos siglos.

Entre los recorridos más conocidos están las rutas nocturnas patrimoniales, donde guías especializados relatan leyendas y anécdotas que parecen salidas de otra época. Los nombres de Pedro Aguirre Cerda, Violeta Parra, Salvador Allende o Gladys Marín aparecen grabados en mármol o bronce, recordando distintas versiones del país.

El Cementerio General también es un refugio de arte: relieves, vitrales, esculturas y criptas que parecen diseñadas para el silencio. A la luz del atardecer, cuando las sombras se alargan sobre los caminos, el lugar adquiere una belleza melancólica que no se olvida.

Cementerio Católico: el reflejo íntimo del otro lado

Justo al frente del Cementerio General, cruzando la avenida La Paz, se encuentra su contraparte: el Cementerio Católico, inaugurado en 1883. Menos extenso, pero más recogido, ofrece una atmósfera diferente.

Sus callejones estrechos y mausoleos de menor escala le dan un aire de cementerio europeo. Las cruces de hierro, las rejas oxidadas y los panteones familiares forman un conjunto armónico que invita al recogimiento.

Algunos visitantes lo prefieren por su serenidad, lejos de las visitas masivas del General. En sus muros reposan nombres de inmigrantes italianos, españoles y croatas que formaron parte de la construcción moderna de Santiago.

Ambos cementerios, el General y el Católico, se enfrentan como espejos: uno habla de la historia pública; el otro, de la vida privada. Juntos son una de las mejores respuestas para quien se pregunta qué hacer en Santiago de Chile con una mirada patrimonial y reflexiva.

Pasajes con historia: los caminos ocultos del centro

Más allá de los cementerios, Santiago esconde pasajes que detienen el tiempo. Son corredores urbanos donde la arquitectura conserva ecos del pasado y las fachadas aún cuentan historias.

Pasaje Londres y Pasaje París

Ubicados a pasos de la Alameda, estos dos pasajes gemelos fueron construidos en la década de 1920 con estilo europeo. Sus faroles de hierro, adoquines y balcones recuerdan a las calles de otra ciudad.



El Pasaje Londres, sin embargo, carga una memoria más oscura: en el número 38 funcionó uno de los centros de detención más temidos de la dictadura. Hoy, una placa metálica y un memorial recuerdan a las víctimas.

De día, los turistas caminan por sus calles tranquilas; de noche, las sombras se alargan sobre las fachadas y la historia se vuelve tangible.

Pasaje Huérfanos y Galería Crillón

En pleno centro, entre el bullicio de las tiendas, aún sobreviven galerías y pasajes antiguos como la Galería Crillón, famosa por sus mosaicos y escaleras de mármol. En sus vitrinas se mezclan relojerías centenarias, zapaterías artesanales y cafés diminutos.

Caminar por estos pasajes es una forma de viajar al Santiago de mediados del siglo XX, cuando la vida urbana tenía otro ritmo.

Pasaje Catedral

En el entorno de la Plaza de Armas, este pasaje peatonal esconde locales de antigüedades, encuadernadores y librerías que resisten el paso del tiempo. A veces, al mediodía, el aire huele a cera y papel viejo.

Rincones poco conocidos: templos, casas y secretos de barrio

Recoleta Dominica y sus jardines

A pocas cuadras de los cementerios se alza el Museo Histórico Dominico, una antigua iglesia colonial que conserva catacumbas, reliquias y un jardín medicinal. Es uno de los lugares turísticos de Chile menos visitados, pero más singulares.

El silencio aquí es distinto: tiene la textura del polvo y el olor a madera antigua.

Iglesia de San Francisco y el Museo Colonial

Sobre la Alameda, frente al tráfico incesante, se levanta el templo más antiguo de la ciudad. Su interior guarda esculturas de madera policromada y retablos de los siglos XVI y XVII.

En el claustro anexo, el Museo de Arte Colonial San Francisco exhibe lienzos y piezas que narran la espiritualidad del Chile antiguo.

Galerías fantasma y subterráneos del centro

Bajo las calles del centro histórico, aún existen sótanos y corredores que fueron refugios, bodegas o imprentas durante distintas épocas. Algunos forman parte de los recorridos patrimoniales organizados en septiembre, durante el “Día del Patrimonio”.

En esas profundidades, la ciudad respira distinto: allí el tiempo parece detenido, y las voces del pasado suenan más cerca.

Las rutas del misterio: cómo recorrer el lado oculto de Santiago

Durante los últimos años han surgido tours temáticos dedicados al “Santiago secreto”, con recorridos por cementerios de Santiago, pasajes, iglesias y casas históricas.

Empresas patrimoniales y colectivos culturales ofrecen caminatas nocturnas y rutas teatralizadas que mezclan historia, leyenda y arquitectura.

Estos paseos, más que turísticos, son ejercicios de memoria: invitan a mirar la ciudad con otros ojos, a escuchar lo que se esconde detrás del ruido.

Qué hacer en Santiago de Chile cuando cae la noche

Cuando el sol se esconde tras la cordillera, Santiago adopta otra luz.

Las cúpulas del Cementerio General se tiñen de naranja, los pasajes se llenan de reflejos dorados, y los cafés antiguos cierran sus persianas. Es el momento perfecto para dejarse guiar por la intuición, caminar sin mapa y encontrar esos lugares donde la ciudad parece hablar en voz baja.

Porque entre la multitud y el silencio, Santiago guarda una poesía secreta.

Y descubrirla es, sin duda, una de las mejores formas de entender qué hacer en Santiago de Chile más allá de sus avenidas principales.

Consejos prácticos para explorar los rincones ocultos

Seguridad: recorre los cementerios y pasajes durante el día o en visitas guiadas.

recorre los cementerios y pasajes durante el día o en visitas guiadas. Acceso: el Cementerio General y el Cementerio Católico se ubican en Recoleta, Metro Cementerios (L2).

el y el se ubican en Recoleta, Metro Cementerios (L2). Tours: consulta los recorridos de Rutas Patrimoniales Chile o del Museo de la Educación Gabriela Mistral , que incluyen pasajes y barrios históricos.

consulta los recorridos de o del , que incluyen pasajes y barrios históricos. Fotografía: muchos lugares permiten fotos, pero se recomienda respeto y discreción, especialmente en zonas conmemorativas.

Santiago, la ciudad que recuerda

Hay ciudades que se olvidan a sí mismas y otras que no pueden hacerlo. Santiago pertenece a estas últimas.

En sus cementerios, pasajes y galerías dormidas, la historia sigue respirando. Cada piedra, cada inscripción, cada vitral guarda un fragmento de memoria.

Explorar estos sitios es entender que el alma de la ciudad no está solo en sus museos o cerros, sino también en sus rincones más silenciosos.

En los cementerios de Santiago, entre el mármol y la hiedra, la ciudad murmura su propio relato: uno hecho de vidas, ausencias y persistencias.

Y esa, quizás, sea la respuesta más profunda cuando alguien pregunta qué hacer en Santiago de Chile: detenerse, escuchar y caminar despacio por la frontera entre lo visible y lo invisible.